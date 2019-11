Los infernales dieron batalla

Salta Basket no pudo frente al local y candidato Ciclista Olímpico con el que cayó por 80 a 73 pero de todas maneras volvió a dejar otra muy buena imagen en la Liga Sudamericana.

Dignísimo. Para levantarse y aplaudir de pie ya que pese a la derrota, Salta Basket volvió a estar en boca de toda Sudamérica en su segunda presentación de esta liga continental.

El equipo salteño cayó frente al candidato Ciclista Olímpico de La Banda por ocho puntos en un resultado final de 80 a 73 que deja sin chances al equipo de Gatti de pelear por un lugar por la final. Siete puntos mentirosos.

Los infernales tuvieron un buen arranque con el triple al comienzo de Mateo Bolivar, quien aprovechó dos tiros de tres y fue el goleador en ese cuarto con seis puntos. Pero de a poco Ciclista Olímpico trató de hacer pesar el poderío individual, cortando el circuito de juego de los salteños que de a poco se fueron quedando en el marcador, cometiendo varios errores en ofensiva y con un porcentaje bajo de tiros libres que les permitió a los santiagueños quedarse con el primer cuarto por 20-14.

En el segundo cuarto comenzó con el elenco local presionando en todo momento y una floja defensa de los infernales que estuvieron varios minutos sin convertir. En ese periodo, Ciclista Olímpico sacó una ventaja de doce puntos. El partido se vio interrumpido por el cruce Trevor Gaskins y Franco Bazani a falta de 3:58 para el final, cuando el norteamericano de Ciclista le hizo una falta técnica y antideportiva a Christian Schoppler. Tras el tumulto y la expulsión de Gaskins, el juego se reanudó y ese parate le vino muy bien a Salta Basket que creció en su juego. Y ante el nerviosismo de los locales, aprovechó su momento y terminó ganando ese cuarto por 21 a 18 para quedar a solo tres puntos de Ciclista.

Tras el entretiempo, el elenco dirigido por Esteban Gatti no bajó la intensidad y como en los primeros instantes del encuentro, Salta Basket pudo estar al frente del marcador 45 a 44, pero Ciclista aprovechó a su mejor hombre desde la línea de tres, Guillermo Aliende, quien puso nuevamente al frente a su equipo que se terminó quedando con ese cuarto por 60 a 51.

En el último cuarto, pese al gran el desgaste físico, Salta Basket siguió con agresividad y no se achicó en ningún momento frente a los locales. En ese último periodo llegó a estar arriba en el marcador por dos puntos a falta de cuatro minutos, pero Ciclista Olímpico fue un poco más efectivo en sus últimos tiros y se terminó quedando con la victoria por 80 a 73, pese al gran empuje en el final de Salta Basket. El equipo salteño hizo transpirar más de la cuenta al santiagueño.

Los infernales cerrarán su participación hoy, a las 19.10, frente a Nacional de Uruguay con el objetivo de cerrar el torneo con un triunfo y no quedar últimos en la zona.

Sin lugar a dudas que es una participación histórica para el básquet argentino ya que Salta Basket es el primer equipo de la segunda división de la Argentina en llegar a semifinales de Liga Sudamericana.

Síntesis:

S. BASKET 73 C. OLÍMPICO 80

T. O’Garro 2 K. Guzman 18

S. González 9 T. Gaskins 5

F. Bazani 6 R. Gallegos 8

M. Bolivar 22 L. Ortíz 6

C. Cardo 0 D. Tintorelli 10

J. Hierrezuelo 3 N. De Los Santos 3

C. Schoppler 18 S. Roitman 0

N. Buchaillot 9 G. Aliende 13

M. Bernardini 0 L. Ortiz 10

W. Álvarez 0 M. Codigoni 0

N. Stucky 4 G. Sciutto 5

T. Gipson 2

DT: E. Gatti DT: L. Gutiérrez

Parciales: 14-20 (14-20), 21-18 (35-38), 16-22 (51-60) y 22-20 (73-80)

Estadio: Vicente Sosales, La Banda

Árbitros: Américo Rodriguez, Nicolás Flores y Guillermo Valenzuela