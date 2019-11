ANMAT prohibió productos de una marca de empanadas y prepizzas: superan límite de gluten

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una marca de empanadas y una prepizza que se anunciaban como libres de gluten, así como varios alimentos a base de almendras. Las medidas fueron anunciadas hoy en el Boletín Oficial.

En la Disposición 9261/2019 se informó la prohibición de la comercialización en todo el territorio nacional de los productos rotulados como: “Empanada de carne libre de gluten” y “Prepizza libre de gluten”, ambas marca Ruca Umel, por no cumplir con la normativa alimentaria vigente. En el considerando se explicó que a partir de los análisis realizados por el Laboratorio Regional del Ministerio de Salud de Río Negro se determinó que a los alimentos en cuestión se le detectó un valor de contenido de gluten superior al máximo permitido.

“Se detectó múltiples incumplimientos en relación a los requisitos establecidos en el Código Alimentario Argentino para la elaboración de alimentos libres de gluten, por lo que procedió a la intervención de todos los productos que se hallen en el establecimiento RUCA UMEL”, expresó la administración en el Boletín Oficial.

En ambos casos, se hizo referencia específica a una tanda de productos. En el caso de las empanadas, a aquellas con fecha de envasado del 7 de septiembre de este año y vencimiento el mismo día de diciembre, mientras que el segundo refiere a aquella con fecha de envasado del 6 de septiembre y vencimiento también el mismo día de diciembre.

En consecuencia, la ANMAT requirió a la empresa a retirar de manera preventiva el producto a nivel nacional y el cese de comercialización de todos los productos -no solo aquellos que incumplieron la normativa de salud- elaborados previo al 9 de octubre.

La ANMAT informó a su vez de la situación a la población celíaca, a través de un comunicado, y recomendó a quienes hayan comprado dichos productos “se abstenga de consumirlos”.

Por otra parte, en la Disposición 9262/2019 se anunció la prohibición de los siguientes productos: “Alimento de almendras tipo yogur con cereales - Alimento vegetal a base de almendras”; “Provoleta de almendras y castañas - Alimento vegetal a base de almendras y castañas, tipo provoleta”; “Hebras sabor mozzarella - Alimento vegetal a base de almendras y castañas, en hebras, sabor mozzarella”; ‘Untable de almendras - Pasta a base de almendras, untable”; “Untable de almendras sabor cheddar - Pasta a base de almendras, untable, sabor cheddar”; “Pasta de garbanzos - Pasta de garbanzos, hummus”; “Alfajor de dulce de almendras con cobertura de chocolate”.

Según se explicó, las actuaciones se originaron luego de que el consumo de un chocolate semi-amargo relleno con dulce de leche de almendras supuestamente generara una reacción alérgica en un menor de edad sensible a la leche, huevo y nuez. Ante ello, las autoridades sanitarias procedieron a realizar una auditoria en el establecimiento Felices Las Vacas, el cual figura en el registro como elaborador del producto.

Tras la auditoria se confirmó que los productos mencionados anteriormente realizados a base de almendras no poseían las autorizaciones sanitarias correspondientes. En consecuencia, la ANMAT, por distintas razones en cada caso, indicó que los productos eran ilegales e informó a la población que se solicitó el retiro del mercado de los productos en cuestión “por no cumplir la normativa vigente”. A su vez, recomendó tanto a la población susceptible a reacciones alérgicas como a la población celíaca no consumir dichos productos marca Felices Las Vacas de la empresa Lógica Natural S.R.L.”.