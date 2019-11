"La Mimo": la artista que apareció ahorcada en medio de la represión en Chile

Chile se encontró en las últimas horas con el hallazgo del cadáver de una mujer identificada luego como una artista callejera, colgado de una reja de la comunidad Pedro Aguirre, al sur de Santiago.

Se trata de Daniela Carrasco, de 36 años a quien conocían como ‘La Mimo’, quien fue vista por última vez mientras un grupo de carabineros la detenía.



El Sindicato Nacional Interempresa de Actores y Actrices de Chile (Sidarte) y los integrantes de Ni Una Menos, exigieron justicia para aclarar las circunstancias en la que murió Daniela Carrasco.

"El Estado de Chile debe responder y transparentar la participación de fuerza policial en su muerte. Estamos consternados y exigimos justicia", expresó el gremio de artistas en un comunicado publicado en Twitter.

Mientras que el colectivo feminista denunció en la misma red social que se perpetró un feminicidio, en el que ‘’ultrajaron, torturaron y asesinaron" a ‘La Mimo’.

LA MIMO, todos me duelen, pero a ella no me la puedo sacar d la mente.



Daniela Carrasco, artista callejera chilena. La última vez que se la vio con vida era detenida por los carabineros. Luego de eso la encontraron muerta, ahorcada, colgada de una reja de un parque pic.twitter.com/zAXdvwFrzq