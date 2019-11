Sáenz condicionó la designación de ministros a los planes que presenten

La danza de nombres en torno al gabinete que está armando el gobernador electo Gustavo Sáenz concentró más atención ayer, luego de que el todavía intendente capitalino frenara en seco los rumores, algunos confirmados horas antes por funcionarios de su entorno.

Si bien Sáenz no negó que los nombres que se mencionan en puestos específicos puedan confirmarse, aclaró que la decisión aún no está tomada y la condicionó a los planes de trabajo que los apuntados puedan presentar para su eventual gestión.

"Sería irresponsable que ya confirme nombres, lo haré una semana antes de asumir", concluyó al respecto el gobernador electo.

Minutos antes, Sáenz recibió de manos del presidente del Tribunal Electoral, Guillermo Catalano, el diploma como gobernador de la Provincia.

El acto se llevó a cabo en el recinto de deliberaciones de la Legislatura salteña y también recibieron sus respectivos diplomas el vicegobernador Antonio Marocco y senadores y diputados electos de capital y el interior provincial.

"Me llena de emoción recibir el diploma como gobernador y es también una gran responsabilidad hacia adelante", afirmó Sáenz tras la ceremonia.

Pero rápidamente la atención en torno al gabinete dominó la escena: "Hay un equipo grande de transición trabajando en las distintas áreas, con equipos técnicos y políticos", explicó el gobernador electo y admitió que "seguramente alguno de ellos podrá ocupar algún ministerio, pero lo informaré una semana antes, cuando tengamos la situación real".

"De los que tengo en la cabeza que pueden ocupar algún lugar en mi gabinete van a tener que presentar una propuesta y un programa de gobierno en cada una de sus áreas", advirtió Sáenz y, ante la insistencia de los medios, concluyó: "Hacerlo ahora (confirmar nombres) sería irresponsable.

Por otro lado, Sáenz afirmó que deja “un municipio saneado, sin deudas. Todos los municipios grandes, la Provincia y Nación se endeudaron cuando estaba el ‘boom’ del endeudamiento, nosotros no lo hicimos, no tenemos desequilibrio fiscal, no pedimos nunca un anticipo de coparticipación”.

“La verdad es que dejamos un municipio en condiciones, pero seguro que habrá que trabajar mucho para continuar el año que viene con esto”, dijo.

También aseguró que se comunicó con Alberto Fernández “el mismo día de la elección”, y que “nos comprometimos a trabajar juntos, como debe ser”.

“La gente elige y una vez terminadas las elecciones todos tenemos que trabajar juntos”, consideró.

Consultado por la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto para reemplazar el voto electrónico, indicó que “las cosas no se hacen así. Hay que llamar a todos los sectores, hay que trabajar y hablar, quedan dos años para las próximas elecciones”.

“Yo he planteado la reforma constitucional y, dentro de eso, se prevé también una reforma política”, detalló, e insistió en que “estas cosas hay que hablarlas con todos los sectores, no pueden de un día para el otro suprimirse estas cosas, más cuando recién terminan las elecciones y tenemos dos años por delante para discutir y ver cuál es el mejor sistema que le sirva a los salteños y también acordar a nivel nacional”, porque “no se puede tener un sistema a nivel nacional y otro en la Provincia”.

“Son muchas las cosas que hay que discutir pero hay que hacerlo seriamente y con responsabilidad”, concluyó.

Sáenz evitó meterse de lleno en la polémica por la elección de autoridades en las cámaras legislativas: “Yo siempre he respetado la decisión de los poderes legislativos, son los diputados los que eligen sus autoridades, lo mismo que los senadores y concejales”.

“Es una decisión que tienen que tomar ellos, pero la respuesta de la gente ha sido contundente en cuanto a que hay que darle nuevos aires a las instituciones”, opinó no obstante y evaluó que “si los diputados eligen a (Esteban) Amat debe ser por algo”.

Finalmente, dijo: “Siempre he sido militante y lo voy a ser toda mi vida”.

“He llegado adonde estoy de la mano de la gente y de Dios, nunca he sido bendecido por nadie. Voy a seguir trabajando como militante desde donde me toque estar”, aseguró, y consideró que “no es necesario estar en la calle Zuviría (sede del PJ) para ser militante”.



Reclamó por la transición en el interior

El miércoles Gustavo Sáenz recibió a intendentes electos del interior de la provincia, algunos de los cuales vencieron en los comicios a mandatarios históricos en sus municipios. Los nuevos jefes comunales le expresaron su preocupación al no poder hacer una transición con sus antecesores.

Consultado por El Tribuno, Sáenz consideró esta situación como “una falta total de respeto hacia la gente, por sobre todas las cosas”.

“Espero que entiendan que hay muy poco tiempo de transición y tienen todo el derecho aquellos que fueron elegidos a conocer cuál es la situación en la que se encuentran sus municipios para poder decirle a la gente con qué van a contar, qué les falta y qué es lo que van a poder hacer”.

Destacó en cambio que con el gobernador saliente, Juan Manuel Urtubey, hay “el mejor de los diálogos, como debe ser, con madurez política y sabiendo que se viene una nueva etapa y que hay que trabajar juntos por todos los salteños”.

“Vamos a ver en qué situación está la provincia, todavía no terminamos de hacer el análisis de la transición”, concluyó.