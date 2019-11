Le hacen pagar deuda en AFIP y Anses no le reconoce la pensión

Raquel Adet está desesperada y con una bronca insostenible. Según contó, empleados de la Anses la obligaron a cancelar una deuda de su hermano fallecido en AFIP para garantizar el cobro de la pensión a su sobrina menor de edad, y luego le negaron el acceso a esta por "pago fuera de término".

Debido a esta negligencia oficial, su sobrina, que todavía no cumplió los dos años, tuvo trabado el cobro de la asignación universal desde mayo último. Esta situación se normalizó días atrás, tras la consulta de El Tribuno a Anses por este caso. La niña podrá volver a cobrar el plan estatal e iniciar un reclamo por los seis meses en que no percibió este pago.

Desde la oficina federal manifestaron que no fueron empleados los que le recomendaron a la mujer hacer el pago en AFIP y estimaron que un gestor privado pudo haberle dado ese consejo. Dijeron que cualquier empleado del organismo le habría dicho que, por la situación fiscal de su hermano, no era posible acceder a la moratoria para obtener la pensión.

José Adet murió en octubre del año pasado, cuando su hija tenía apenas ocho meses. Tras su fallecimiento, la madre de la niña, que era su compañera, está en una situación grave de vulnerabilidad, ya que no tiene trabajo estable y está al cuidado de otro hijo.

El grupo familiar está en una situación muy inestable y no puede acceder al beneficio de la pensión de Adet ni -hasta hace unos días- al cobro de la asignación universal de la niña, que quedó trabado tras el freno del trámite previsional.

Raquel contó que, después de la muerte de José, sus familiares fueron a consultar a Anses para que la niña accediera a su pensión. Los empleados les dijeron que no habría problemas con el trámite.

Después de unos siete meses, salió la acordada y les dijeron que fueran a cobrar. Cuando llegaron, les informaron que la pensión les había sido retenida porque él tenía una deuda con la AFIP -era monotributista- y que, para que les destrabaran la pensión, tenían que cancelarla.

Entre la mora y los intereses, debían pagar 43.700 pesos. Raquel, que es jubilada, acudió a su hermana -también jubilada- y pidió dinero prestado para reunir este monto. "Hicimos un esfuerzo enorme para pagar eso", contó.

El 28 de agosto, logró cancelar la deuda en AFIP y la pareja de su hermano fue a Anses con todos los comprobantes de pago. Cuando llegó, le dijeron que no podrían acceder a la pensión porque el pago estaba "fuera de término".

Con la intención de hacer una denuncia, Raquel consultó a una abogada especialista en derecho previsional, quien le dijo que a una persona que no paga con cierta regularidad los aportes -como sería el caso de su hermano- no se le puede tramitar la pensión.

"Ahora no tengo dónde reclamar, tengo que aguantarme lo que me han hecho. No puedo presentar una denuncia, porque, según la ley, mi hermano no reunía las condiciones... Eso jamás me han dicho en la Anses, nunca. ¿Por qué no me lo han dicho desde el principio?", advirtió. "Yo no sé cómo le han acordado la pensión, cómo le han dicho que fuera a cobrar... Después se la han retenido y le han dicho que tenía que pagar la deuda. Esa gente ha hecho todo mal", manifestó.

Como en el sistema de Anses figuraba que la pensión estaba acordada, desde mayo su sobrina no percibe la asignación universal. "Esta gente procede así, tan alegremente, con semejante irresponsabilidad y nivel de inconsciencia y desconsideración por los problemas de la gente", expresó. "No puede ser que a una le hagan esas cosas. No tienen derecho", agregó.

Raquel está indignada y se siente impotente: "A una le han pisado la cabeza y una se tiene que callar la boca. No puede ser eso. Si el sistema no funciona, mejórenlo, modifíquenlo".

Comentó que cuando quiso ir a reclamar con algún representante de la dependencia federal, le dijeron que estaban "acéfalos".

Se vio perjudicada

Después de más de un año desde la muerte de su hermano, Raquel lamentó no solo que no le dieran la pensión a su sobrina, sino que a ella la hicieran pagar "semejante cantidad de dinero". Ella se siente muy afectada por esta situación y ha visto dañada su integridad moral. "Para mí, es como si me hubieran asaltado en la esquina y me hubieran robado la plata. ¿Quién se va a hacer cargo del perjuicio que me han causado?", expresó.

Raquel analiza la posibilidad de presentar una denuncia contra Anses por todo lo que sufrió. "La culpa y la responsabilidad la tienen ellos, pero ahí", afirmó.