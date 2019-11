Amor Ameal: “Riquelme ni se alquila ni se vende"

El candidato a presidente de Boca por la lista “Identidad Xeneize”, Jorge Amor Ameal, dijo este miércoles que la actual dirigencia del club, que encabeza Daniel Angelici y cuyo candidato es Cristian Gribaudo, “maltrató mucho a Juan Román Riquelme y lo sigue haciendo”.

“Primero le cerraron las puertas del club y hace poco quisieron sumarlo a su espacio. Se equivocaron y ahora se equivocan de nuevo”, señaló Ameal.

El expresidente de Boca entre 2008 y 2011 (dos títulos locales ganados) sostuvo que Riquelme, quien es candidato a vocal en la lista que encabezan Ameal y Mario Pergolini, “no recibirá ni un centavo. Viene como vicepresidente segundo, ni como mánager ni con ningún cargo remunerativo”.

“Riquelme ni se alquila ni se vende. Si tienen alguna denuncia, que la hagan en el lugar apropiado. Viene a ayudar y por amor a Boca, en donde los socios van a comprender sus ideas y su conocimiento sobre fútbol”, agregó.

En cuanto a las criticas del oficialismo a su gestión como presidente en el ciclo 2008/2011, Ameal explicó que “salí campeón dos veces y dejé armado el equipo, con el cuerpo técnico (que encabezaba Julio Falcioni) que en 2012 salió subcampeón de la Copa Libertadores. Tenía el tesorero que tienen o tuvieron ellos. Las cosas hay que dejarlas claras”.

Con respecto a la actualidad del club de la Ribera, consideró que “estamos mal porque se perdió la esencia de la identidad bostera. Los socios son maltratados y no tienen información”.

“Hablan de superávit económico, pero a mi no me consta. El 65% de los ingresos es por cuota social, abonos de plateas y palcos. Si ganamos, el 9 de diciembre sabremos de verdad cómo está el club en su economía”, dijo cuando fue consultado por los numeros de Boca.

“En social, Boca no tiene una pileta techada. Yo vivo en Berazategui y solo en esa zona hay como seis .Un lugar donde los socios puedan tener un camping, un lugar recreativo. Esa era nuestra idea en Ezeiza, en unas hectáreas enfrente de donde está el predio de la AFA, que nos había dado el gobierno en aquel momento a nosotros y también a Racing”.

Consultado por la renovación del contrato de Carlos Tevez, dijo que “Carlitos, hasta el 31 de diciembre, es jugador de Boca. Si ganamos, está dentro de un montón de medidas que tenemos que tomar en el fútbol. Román será el encargado de ello. Pero primero tenemos que ganar y para eso el socio tiene que ir y votar”.