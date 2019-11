Lapachos es una realidad y “desenfunda” las guitarras

“Queremos cantar y verte bailar disfrutando con cuerpo y alma de esa música especial que tanto amamos”, dijeron al unísono los integrantes del grupo Lapachos, que viene causando furor por las redes sociales. El conjunto presentará su espectáculo el sábado, desde las 21.30, en el Cine Teatro Florida (La Florida 657).

“El nombre del conjunto nació del árbol lapachos, que nos enamoramos al verlo, es muy bonito. Le saca una sonrisa a la gente que lo conoce. Además, sabemos que florece en invierno, una característica muy particular, como nosotros que nacimos en la misma época”, aseguró Qiro, uno de los integrantes de la formación folclórica.

Se completa con: Gustavo Córdoba, Javier Aparicio, Diego Garzón, y Martín Quiroga (hermano de Qiro). Además, cuentan con el aporte musical del reconocido bandoneonista salteño Ariel Ibañez.

Solo hace falta repasar los nombres para darse cuenta que se trata de notables artistas, en su mayoría con pasado como solista, que ahora apostaron a un nuevo y fresco proyecto, que ya empezó a brindar sus frutos.

“La historia comenzó a escribirse en julio cuando lanzamos esta propuesta musical. Aprovechando los contactos de Qiro en Bolivia, trabajamos junto a Mi Viejo San Simón, una fraternidad de caporales de ese país, combinando la danza con la música. Grabamos videos de altísimo nivel, con el director de cine Eddi Vásquez. Viajamos por Cochabamba, Oruro y otras ciudades de Bolivia. Fueron siete videos, en su mayoría con temas de nuestra autoría”, sostuvo Córdoba.

“Considero que tenemos una base sólida, tanto en lo musical como en lo vocal. En su mayoría son primeras voces y eso otorga una ventaja a la hora de armonizar, solo se debe aprender a ceder”, añadió Garzón, quien es el responsable de la batería y la percusión.

“Es increíble como en tan poco tiempo se van cumpliendo objetivos. Grabamos con Los Tekis, y también realizamos un video con la destacada cantante boliviana Ester Marisol. Ya nos confirmaron que el 16 de enero cantaremos en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba. Ahora, se viene el primer video grabado en Salta, con la chacarera ‘Que viva el folclore’, que pertenece a Gustavo y Jorge Farías”, enfatizó Aparicio.

“Lo importante es no alejarse de los caminos de la música, nuestra bandera es el folclore, ojalá nuestra propuesta se fortalezca con el paso del tiempo. Simplemente debemos aprender a caminar juntos, y lógicamente a respetar el tiempo de los demás. Ajustamos todos los detalles, inclusive en la vestimenta, creemos que es la esencia traída a la realidad”, señaló a su turno Quiroga.

Por su parte, el músico Ibañez remarcó que “No dudé en aceptar cuando me propusieron trabajar con ellos, estaba viviendo en Catamarca, pero me vine al instante cuando me llamaron”.

El bandoneonista acompañó a: Chango Nieto, Zamba Quipildor, Guitarreros, Pitín Zalazar, Las Voces de Orán, Paola Arias, entre otros. Es ahijado del Chaqueño Palavecino y pertenece a la escuela de los Saluzzi.

Qiro

Nació en el norte de la provincia, en General Mosconi. Se crió en el barrio Santa Cecilia y desde pequeño estuvo rodeado de música, ya que su familia resultó ser su gran cuna artística. Con la mayoría de edad, decidió instalarse en Buenos Aires, más precisamente en Carmen de Areco. En el año 2003 lideraba el grupo Yámana junto a músicos locales y compuso el exitoso tema “Ven a Bailar”. Recién en el 2009, Qiro emprende su camino como solista.

Gustavo Córdoba

Nació en la localidad salteña de Joaquín V. González. En su niñez ya exhibía una tremenda facilidad para los acordes musicales, con una llamativa voz que sobresalía entre los cantores.

‘En mi adolescencia preferí venir a la capital salteña para profundizar mis conocimientos. Formé un dúo con Ariel Urquiza. Fueron años maravillosos, fue una etapa de sumar experiencia a nivel profesional, además de conocerme como artista”, acotó Córdoba.

Estos tres años le sirvieron a Gustavo para darse cuenta que estaba preparado para el siguiente paso: su carrera como solista. Así el artista se fue abriendo caminos al andar, llegó a los escenarios más importantes del territorio nacional.

Javier Aparicio

Aparicio es un músico experimentado, oriundo de la ciudad norteña de Tartagal, con un gran caudal de voz y expresión musical. Ejecuta la guitarra y el violín. Fue integrante del dúo La Coartada y grupo Arenales, que alcanzaron un llamativo nivel y protagonismo en incontables noches de festivales a lo largo y ancho del país. Luego de recoger experiencia decidió abrirse camino como solista.

“Con La Coartada logré sumar notable experiencia, sobre todo en el mundo de las peñas, que en comparación con el fútbol, podrían considerarse las divisiones inferiores, así aprendí a manejarme con el público, y fundamentalmente a la elección del repertorio. Arenales también impactó en un principio en el público, pero por distintas razones, decidimos ponerle punto final”, aclaró Aparicio.

Diego Garzón

Diego quizás es el más inquieto de los integrantes de Lapachos. En cada una de sus propuestas, siempre se mostró pensante y avasallador. Sin dudas, que se “empapó” en el tema cuando era uno de los líderes del grupo La Legua, que ganó amplio terreno en el circuito folclórico nacional.

“Con La Legua estuvimos recorriendo diferentes escenarios en el territorio nacional, cuatro años consecutivos en Cosquín, formando parte de la cartelera en horario televisivo. Tuvimos el placer de actuar en la Serenata a Cafayate en el 2014 y 15. Así, sería innumerable mencionar la cantidad de festivales que contó con nuestra presencia. Luego formamos el Grupo Seres, pero no duró demasiado, a pesar del cariño que nos brindaba la gente”, mencionó Garzón.

Martín Quiroga

Llegó desde la localidad de Mosconi. Estudió en la Escuela de Música de Salta. “Integré un grupo llamado Allpa Sumaj. Luego me fuí a estudiar canto a Buenos Aires. Integré el Coro Polifónico y el Arsis; además tomé clases con el tenor Guillermo Romero Ismael”.