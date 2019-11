“Muchos concejales no están preparados y son desconocidos”

Hace años que Darío Madile ocupa diferentes cargos ejecutivos. En lo municipal pasó por la subsecretaria de Medio Ambiente y Servicios Públicos. En en plano nacional, fue titular de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (Gecal). Hoy va por una banca en el Concejo Deliberante. Su lista, Identidad Salteña, fue la tercera más votada por el frente Sáenz gobernador y Bettina Romero intendenta.

Asegura que su experiencia en los cargos ejecutivos le fue útil para conocer a fondo algunas problemáticas. Considera que la modificación de la carta orgánica municipal es necesaria y apoya que los mandatos de los concejales se extiendan. Indica que los vecinos no conocen a más de 6 concejales, por lo que advierte una crisis de representatividad. Al mismo tiempo resalta que hay concejales poco preparados. Entre sus iniciativas, propone crear puntos de encuentro directos del concejal con los vecinos.

Desde su experiencia en ambiente, ¿cómo analiza la situación del relleno San Javier y el río Arenales, ambos casos denunciados en la Justicia?

Sáenz está trabajando en un proyecto que, si Dios quiere, antes que termine la gestión se va a terminar para inaugurar la trinchera 4 con vida útil de 4 años. En cuanto a la contaminación del río Arenales, hay investigaciones y estudios donde se comprueba que la mayor contaminación es por la planta de líquidos cloacales que está al lado. También, de donde vienen residuos de distintos lados, como el Parque Industrial. No es solo del relleno sanitario. Los estudios del propio relleno indican que la contaminación no proviene de ahí.

El juez Marcelo Domínguez advirtió que el municipio no estaba cumpliendo con algunas tareas, como cuidar que no se asienten familias y se mantenga en condiciones la vera del río. ¿Desde el Concejo podrían hacer algo?

El tratamiento de los residuos tiene que evolucionar a la conformación de un consorcio donde podamos tratar los residuos no solo del municipio de Salta capital sino de los municipios vecinos. Las grandes ciudades ya tienen armados consorcios, donde se hace un tratamiento integral de toda la zona no solo del municipio capital. Nosotros no podemos hacer un tratamiento de recolección de los residuos en forma aislada de la ciudad de Salta si alrededor tenemos basurales abiertos o vertederos. Tenemos que atacarlo integralmente al tema. Si Gustavo Sáenz es gobernador, el tema está en agenda para tratarlo.

Hay un movimiento internacional por el cambio climático. Según especialistas, el plan de separación de residuos “Separemos Juntos” no fue útil. Tampoco se lo amplió como se prometió.

Es un proyecto que quedó pendiente pero estoy totalmente convencido de que, si Bettina Romero es la intendenta, lo vamos a poder extender. Estoy convencido de que la intención de extenderlo a la mayor cantidad de barrios es muy buena y necesaria. Pero hay que hacerlo con mucha concientización y no extender por extender. Tenemos que concientizar previamente casa por casa, explicando cómo deben separar y la importancia del por qué.

La OMS hace un cálculo entre 15/20 metros cuadrados por persona de espacio verde. En Salta estamos lejos de cumplirla.

Si bien estamos carentes de la cantidad de espacio, Salta tiene la particularidad de la cantidad de montañas que rodean al valle. Eso hay que tenerlo en cuenta en la cantidad de espacio verde. No solo tenemos que ver la posibilidad de generar más espacios verdes, sino que celebro y festejo lo que logró Sáenz con la refacción de los espacios verdes. En Salta no los teníamos en condiciones. Así como la cantidad de plantaciones de arbolado público que inició este intendente y la refacción de las más de 278 plazas que estamos haciendo.

¿Está de acuerdo con impulsar la modificación de la carta orgánica municipal y extender a 4 años el mandato de los concejales?

Sí, estoy de acuerdo, no solo por la cantidad de años, sino porque la carta orgánica municipal quedó obsoleta. Es de 1980 y la sociedad cambió.

¿Cree que hay muchos legisladores con desconocimiento de su labor?

Sí. Trabajo en política hace 16 años y es la primera vez que concurso por un cargo electivo. Lo hice así porque creo que uno debe hacerse de experiencia para poder ofrecerle como candidato a la sociedad sobre el terreno que uno tiene que legislar. El desconocimiento lo vemos a diario, cuando nos juntamos con la gente en los barrios les pido que me nombren al menos seis concejales, y no los conocen. De los 21 concejales no conocen a más de 6. Eso es producto de la falta de representatividad. Me parece que eso es lo que tenemos que trabajar.

Mi principal proyecto es la formación de centros barriales vecinales en donde yo como concejal tenga que ir a atender directamente al barrio. Esto me va a permitir no solo generar un canal para que los vecinos encuentren un edil al que le puedan llevar sus dudas e inquietudes, sino también para que yo me nutra y que sea una usina de proyectos de ordenanza.

Salta es una de las ciudades que más creció a nivel nacional. ¿Como puede contribuir el Concejo para la planificación del área metropolitana?

Debemos evolucionar no solo desde lo estructural, sino de lo cultural. No solo de la planificación de cómo crecer demográficamente la ciudad, sino también de las vías de acceso y el uso del transporte público. Pero para eso tenemos que mejorar el transporte público, las frecuencias, las comodidades, los horarios, la circulación. La cantidad de transporte público.