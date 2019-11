Sequía que duele: la gente toma agua de donde beben los animales

En la temporada más cruda de la sequía, justo antes del inicio de las lluvias, el Chaco salteño suele tejer los relatos más dramáticos sobre la falta de agua. Allí, cuando los calores de octubre y noviembre absorben el último aliento de las aguadas y madrejones que dejaron las últimas tormentas, la búsqueda del líquido vital se transforma en una frenética carrera. En ese juego que impone la naturaleza, el hombre es apenas otro competidor.

Así por ejemplo se puede ver a los vecinos de Los Blancos, en Rivadavia Banda Norte, procurarse diariamente la ración de agua para las familias y sus animales, bajo un sol inclemente que la semana pasada llegó a marcar temperaturas de 45 grados centígrados.

En esa localidad, ubicada en el kilómetro 1.711 de la ruta nacional 81 y a 450 kilómetros de Salta capital, el agua es por estos días, y como todos los años, un serio motivo de preocupación por la vida.

El pozo de agua que abastece al poblado es demasiado salitrosa y pese a que en el lugar funciona una planta desalinizadora, a los propios pobladores se les hace difícil consumir el líquido que surge de las cañerías con alta salinidad y en ocasiones con una "consistencia viscosa" que hace imposible su consumo. "A veces ni los animales pueden tomar el agua" afirmaron los pobladores en contacto con El Tribuno.

Por esta razón y en forma cada vez más frecuente, los vecinos buscan abastecerse de agua de "las canteras" como ellos denominan a los terrenos donde se acumula el agua de las lluvias. Esos terrenos no son naturales, ya que se forman con las picadas y fosas que las empresas petroleras y constructoras dejan en el lugar al momento de extraer áridos para construir rutas y caminos.

En esas "canteras", el agua de las lluvias se acumula y conforma un reservorio que la gente aprovecha en la época más dura de la sequía; hasta aquí la historia no reviste mucha gravedad.

El problema es que los animales también acuden a esos lugares para beber y contaminan el agua. Muchos quedan empantanados y mueren allí, con lo cual el consumo humano se hace altamente riesgo.

Jorge Robledo es un vecino del lugar. "En nuestro pueblo nunca tuvimos agua potable. El agua que sale de los pozos en Los Blancos siempre fue salada, pero cada año es peor. Hay gente que llega aquí desde muy lejos buscando un poco y cuando hace mucho calor estamos como avispas, peleando por un bidón y encima es muy salada. Entonces la gente prefiere ir a alguna cantera de aquí cerca. Hay varias, pero los dueños o administradores de las fincas no siempre dejan que entren a sacar un poco de agua", aseguró. Es en ese punto cuando el relato del vecino se trasforma en paradójico. En una tierra altamente productiva con la actividad ganadera y petrolífera, los pobladores no tiene acceso al agua segura y pese al riesgo sanitario que ello implica, la extraen de las represas solo cuando los propietarios lo permiten.

Los chicos al borde

Es frecuente ver a los chicos en bicicleta, con botellas y bidones rumbos las canteras. Allí, desde la orilla y cuidando de hacer pie al límite de la profundidad para no levantar barro, llenan los envases en un ritual cotidiano y peligroso. Ya en la casa y con los cuidados de siempre, esa agua se utiliza para el consumo y el aseo. Para los animales la gente utiliza el agua de los pozos, aunque en muchas ocasiones prefieren llenar los tanques de 200 litros con agua de las canteras. Robledo acude con frecuencia en ayuda de los pobladores que están mas alejados y con un camión cisterna de su propiedad les lleva el líquido. "Ellos me pagan el combustible y yo les llevo el agua de las canteras. Ayer me fui hasta Pluma de Pato, a 60 kilómetros de aquí. A veces los propietarios no me dejan entrar a llenar el camión cisterna así que mucho no puedo hacer", asegura.

Una niña de Los Blancos extrae agua de la cantera. Agencia

Los pozos, poco profundos

Robledo asegura que en Capitán Page, a 40 kilómetros de Los Blancos, existe un pozo de 400 metros de profundidad con agua buena y que sirve para todos los pobladores.

El vecino sostiene que esa sería una solución para esta última localidad. “Hicieron pozos segmentados que no ayudan a la gente. Todos están muy salitrosos”.

El vecino asegura que en su propiedad existe un pozo con agua de calidad de donde le suministraba a los pobladores de la zona, pero un desperfecto en el grupo electrógeno dejó a la bomba sin funcionamiento, por lo que tampoco puede hacer uso de esa reserva.

“Yo puedo repartir el agua a la gente desde el pozo que tengo en mi propiedad que tiene una producción de 20 mil litros por hora. Antes lo hacía pero se me arruinó el grupo electrógeno y no me quieren tirar una línea de electricidad. Edesa me exige un montón de papeles y el precio es muy alto para que me llevan la luz” expresó.