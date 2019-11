”Los atletas vienen con un ritmo de varios torneos y nosotros ya venimos más aceitados con esto de hacerlo en Vaqueros, esta Edición 31 va ser la tercera que hacemos en el complejo polideportivo“.

Sarmiento destacó: ”A medida que van pasando los años lo que se incrementó es la participación de las mujeres en los torneos de fisicoculturismo, ahora muchas mujeres quieren hacer pesas, pero más que nada para mantener la línea, ya no buscan estar musculosas, porque ya no hay una categoría de fisicoculturismo femenino“.

”Las pesas y el fisiculturismo más que un deporte es una pasión porque el atleta invierte mucho dinero en su preparación y más que nada en verse bien, más allá que se otorgan premios en dinero, no es lo más importante para el atleta. Es muy cara la preparación, muy tediosa, hay que tener muchas ganas de competir, es muy sacrificado. Porque una cosa es entrenar para verse bien y otra es entrenar con hambre, por eso yo los admiro a los muchachos“.

Con respecto a al torneo en sí y al momento previo Sarmiento explicó: ”El ritual comienza cuando se encorvan, estiran el pie, suben un brazo y aguantan tensando todos los músculos de su cuerpo mientras un juez va pidiendo que cambien la pose. Posar requiere de un gran esfuerzo, como demuestran los ceños fruncidos, las mandíbulas apretadas y las lenguas que sacan“.

En este deporte, en el que la base es desarrollar masa muscular sin grasa, ”se tiene en cuenta la proporción, la pose, las medidas, la confianza, los huecos entre los músculos, entre otras cosas“.