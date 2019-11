Racing ya busca reemplazante de Coudet, que se va al Inter de Brasil

El entrenador Eduardo Coudet ya tiene todo acordado con el Inter de Porto Alegre al punto tal que en las últimas horas le comunicó la noticia al mánager Diego Milito y al presidente de Racing Víctor Blanco, que ya trabajan para encontrarle un reemplazante.

Por más que los protagonistas lo niegan públicamente, el Chacho también le hizo saber su decisión al plantel y la misma está basada en que nota que, de cara a la Copa Libertadores 2020, no veía posibilidades de contar con un equipo competitivo para pelear ese certamen.

Incluso, Coudet entiende que tenía que prescindir de algunos jugadores y no quería ser él quien tuviera que tomar esa decisión de peso.

En el medio, apareció Inter de Porto Alegre, que a mediados de octubre envió dos emisarios para conversar con él.

Si bien el DT públicamente confesó “haber rechazado la propuesta”, dejó una puerta abierta para los dirigentes al punto tal que contrataron a Ze Roberto hasta diciembre.

Con este escenario, el representante de Coudet, Christian Bragarnik, estuvo la semana pasada en Porto Alegre y cerró un millonario contrato para que asuma en enero de 2020.

Con este escenario, Racing comenzó a sondear diversos apellidos como los de Matías Almeyda y Rodolfo Arruabarrena, pero ambos respondieron que no están dispuestos a dejar sus respectivos clubes.

Además, consultaron a otros dos: Pablo Lavallén, que este sábado juega la final de la Copa Sudamericana con Colón, y Diego Dabove, quien lidera la Superliga con Argentinos Juniors.

El primero de ellos está dispuesto a asumir el reto y dejar Santa Fe, mientras que el otro en caso de aceptar el desafío, no tendría fácil su salida del bicho.

Un escalón más abajo aparece, impulsado por dirigentes de menor rango, Gustavo Costas, un histórico del club, que está en Guaraní de Paraguay.