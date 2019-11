D´Onofrio: “Nos pusimos de acuerdo por el cambio de sede"

El presidente de River aportó que la elección de la capital peruana se debió “a contingencias no previstas” y agregó que “por lo menos es un poco más cerca que el año pasado”.

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, admitió este martes que tanto los representantes del millonario como del Flamengo de Brasil “consensuamos y nos pusimos de acuerdo” para jugar la final de la Copa Libertadores el próximo sábado 23 del corriente en Lima, Perú.

“Todos consensuamos y nos pusimos de acuerdo. Nos da la tranquilidad y seguridad para tener un evento como el que deseamos”, indicó la máxima autoridad de la entidad de Núñez, en conferencia de prensa desarrollada en la sede de la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.

Precisamente, desde temprano, los dirigentes de ambas entidades más las autoridades más representativas del fútbol sudamericano se reunieron en territorio paraguayo, para definir el escenario de la definición del torneo, una vez que Santiago de Chile quedó desestimada por la crisis socioeconómica que atraviesa el país trasandino gobernado por Sebastián Piñera.

D’Onofrio aportó que la elección de la capital peruana se debió “a contingencias no previstas”, aunque cuando se le consultó respecto del contratiempo vivido como ocurrió en la final del año pasado ante Boca Juniors (la revancha terminó disputándose en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid) esgrimió un consuelo: “Por lo menos es un poco más cerca que el año pasado”, dijo.

El presidente millonario aseguró que la Conmebol devolverá “el dinero de las entradas (ya vendidas) de los que no viajen a Lima”.

“Entiendo a todos los argentinos y brasileños que ya tienen su entrada y pasaje. Las entradas, para los que no puedan viajar, se las van a devolver y a los pasajes se les buscará una solución”, completó D’Onofrio.