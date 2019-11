Fiore: “Hace tiempo que quiero trabajar directamente en la provincia”

Cristina Fiore Viñuales finaliza este año su mandato como senadora nacional. En vez de renovar su banca en la Cámara Alta decidió presentarse en las elecciones provinciales como candidata a diputada. La presidenta del Partido Renovador de Salta (Pares) visitó la redacción de diario El Tribuno y se refirió a su candidatura y a la realidad de Salta.

¿Por qué decidió ser candidata a diputada provincial y no renovar su banca en el Senado nacional?

Desde hace tiempo quiero trabajar directamente en la provincia. A veces los legisladores nacionales se instalan directamente en Buenos Aires porque hay muchas cosas que por allí no se conocen de la tarea del legislador. En mi caso, siempre estuve viajando entre Salta y Buenos Aires porque nunca quise perder el contacto con la realidad que uno pretende representar, y en ese sentido tenía muchas ganas de venir, de estar en la provincia que realmente quiero, que tiene una realidad que no es ajena a la tremenda crisis nacional. La verdad que disfruto mucho el trabajo en Salta, recorriendo la capital, los barrios y el contacto con la gente. Tenía muchas ganas de quedarme, de legislar desde acá y a través de la Cámara de Diputados ayudar y colaborar a través de la elaboración de las leyes, a modificar un poco esa realidad que a uno le duele.

Recién dijo que no quería perder contacto con la realidad de Salta, ¿con qué realidad se encontró?

Encontré lo que yo diría que es un común denominador y realmente me llamó la atención y es la tremenda preocupación que hay por la juntadera de los chicos en las esquinas. Eso es algo que realmente duele y cuando uno empieza analizar algunos indicadores de nuestra provincia, por ejemplo, violencia familiar, violencia de género; Salta siempre está entre los primeros lugares, a pesar de que se hizo un esfuerzo importante. Sin embargo en esos indicadores siempre nuestra provincia está primera. Cuando uno empieza a analizar las causas encuentra que muchas están vinculadas al tema de la droga y a las adicciones. De ahí surge la propuesta de Alfredo Olmedo cuando habla de la necesidad de enseñar oficios a los chicos que no estudian ni trabajan. Me parece que es clave porque detrás de la juntadas está la falta de esperanza o la falta de expectativas, hay que trabajar mucho en eso que es un común denominador. Lo mismo que me llamó la atención también es como se fueron perdiendo los espacios verdes y los espacios comunes. Ahí es como que uno vive una realidad dual. Digo esto porque el centro está precioso con las cámaras de seguridad, el pastito bien cortadito pero uno va a los barrios y las plazas siguen siendo tierra arrasada. La recuperación de los espacios verdes, como un lugar donde el vecino pueda encontrarse, ir a tomar mate o los chicos jugar a la pelota, es clave. A mí me parece que la cuestión de la droga desde el ámbito provincial es una preocupación enorme y a nivel municipal la recuperación de espacios verdes. Son dos planteos importantes.

En su respuesta tocó dos temas importantes ¿Cómo trabajamos desde la educación con esos chicos?, para alejarlos de las adicciones, y ¿cómo bajamos los indicadores de violencia familiar o de género?

Para mí hay dos o tres cuestiones que son claves. Con relación al tema de la educación nosotros queremos modificar la ley de modo tal que en los dos últimos años se empiecen a hacer prácticas. Veo como una suerte de divorcio entre lo que enseñan nuestras universidades, nuestra escuela de oficio o los terciarios y lo que es la demanda laboral. Me parece que es muy importante realizar una suerte de consenso sobre las demandas de nuestro mercado laboral y de nuestra incipiente industria, cuestión de que la educación vaya un poquito de la mano. Uno se da cuenta de que el mercado laboral está demandando cada vez más otro tipo de calificaciones, de conocimientos, y que nosotros nos estamos quedando con nuestro sistema educativo. El tema de la violencia género, honestamente para mí se vincula mucho con una cuestión cultural. Lamentablemente las provincias del norte siguen teniendo esto que a veces se habla: la cultura patriarcal y machista. Eso tiene mucho de realidad y a mí me parece que la educación en este sentido es la clave: la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades.

En estos dos años hubo polémica por la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, ¿me gustaría saber cuál es tu opinión en este tema?

Estoy de acuerdo con la ley de educación sexual. Cuando uno empieza a analizar el tema ve indicadores que son alarmantes y la educación sexual es importante porque en nuestro país por día nacen siete bebitos cuyas mamás tienen entre 10 y 14 años. Eso indica también una situación de abuso importante. Muchos dicen que la educación sexual la tiene que dar la familia, pero cuando uno analiza quiénes son los abusadores, lamentablemente muchas veces están dentro de la casa. Me parece que la educación tiene que aportarle las herramientas a los chicos para saber distinguir cuáles son los límites de las demostraciones de afecto y las primeras señales de alarma para que no se llegue a situaciones de abuso de las cuales muchas veces les cuesta volver. Estoy de acuerdo con la educación sexual, sí tengo mis objeciones con relación a la ideología de género. Creo que cada cual puede elegir la vida que mejor le parezca, creo en la libertad y el respeto, pero esto de que desde chiquititos decirle a una nena o un nene vos podés elegir lo que vos quieras, podes ser varón, podes ser mujer o ser un animalito porque te autopercibís así... me parece que llevar eso a la educación y sobre todo a los más chiquitos es distorsionar mucho. Si nosotros enseñamos lo que es el respeto a la libertad y a las elecciones personales, no importa la elección que uno lleva en la vida.