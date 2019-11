El secretario general de UPCN pidió recuperar el poder adquisitivo del salario

El secretario general del Consejo Directivo Nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, dijo ayer que es "momento de recuperar el empleo", en la delegación Salta de la entidad, ubicada en la primera cuadra de calle 25 de Mayo.

Consultado por los medios, el sindicalista se refirió a las declaraciones que realizó en un canal de Buenos Aires, según las cuales no pediría un plus salarial en diciembre. "No vamos a exigirle a Alberto (Fernández) bono navideño ni de fin de año, porque sabemos que la situación es muy difícil. Todo esto no se va a resolver fácil ni en poco tiempo. Tenemos que acompañar", había asegurado el cegetista en una entrevista a Crónica TV el lunes.

Ante la primera pregunta de la prensa, Rodríguez respondió: "Tenemos que recuperar la patria y todos debemos acompañar. Ahora estamos en la dura tarea de recuperar el empleo y el poder adquisitivo de los salarios. Este nuevo Gobierno (de la Nación) es una esperanza para todos los argentinos".

El gremialista dijo que llegó a Salta "para dialogar con las bases", que no pretende llevar un mandato de cara a la reunión que se realizará por estas horas entre los secretarios generales de los gremios nacionales con el presidente electo, Alberto Fernández.

En diálogo con El Tribuno, Rodríguez dijo: "El plenario de secretarios generales se organizó con el fin concreto de escuchar al presidente electo Alberto Fernández. Por supuesto que pondrá el acento en el proyecto que tiene reservado en materia laboral y en lo económico social, que es lo que más nos importa. Lo escucharemos y lo recibiremos con el afecto que corresponde al nuevo presidente".

"En esta oportunidad no le vamos a realizar ninguna propuesta ni llevamos mandato de las bases. Solo vamos a escuchar las propuesta que tiene para salir de esta crisis social y el rol que deberá cumplir el movimiento obrero en una instancia tan importante como esta. Porque tenemos que recuperar todo, tantas cosas que hemos perdido. Los tiempos que vienen son complejos, son difíciles, somos conscientes de eso. Por eso debemos ver cuáles son las líneas más significativas del presidente electo", confirmó.

Variables

Los gremialistas de UPCN saben que desde ahora son parte del oficialismo y tendrán, por el momento, que escuchar. "En términos generales, Fernández ha anunciado la constitución de Consejo Económico Social. Por supuesto que para que ese consejo pueda funcionar con cuestiones concretas debemos saber cuáles serán los diseños de las variables macroeconómicas para que luego se desprendan concretamente las políticas de empleo, la situación salarial, la política de precios. Esto no va a ser un simple congelamiento de precios y salarios. Eso sería reducir al mínimo la importancia del Consejo del Salario", afirmó.

Rodríguez agregó que "la idea es debatir muchas problemáticas, como la tributaria, cómo vamos a producir y cómo vamos a dar la curva para un crecimiento sostenido en el tiempo. Somos conscientes de que debemos propiciar el consumo interno, pero también debemos fomentar las exportaciones con valor agregado. Hoy estamos con exportaciones primarias y no tenemos oportunidades de lograr las divisas necesarias para el país", confirmó.

Sobre el flamante presidente electo, opinó: "Tiene su personalidad. Estuvo como jefe de Gabinete con Néstor Kirchner. Luego por diferentes motivos se separó de Cristina Fernández y tuvo críticas sobre el mandato. Y en estos últimos tiempos retornó y se generó la unidad del peronismo, lo que pudo concretar el triunfo en las últimas elecciones. De cualquier manera, el camino para asegurar una gobernanza sostenida requiere todavía de varios pasos que requiere de todos".

Sobre el futuro ministro de Trabajo de Nación, Claudio Moroni, dijo: "Somos respetuosos de la decisión de un presidente de elegir a su equipo. No vamos a interceder en absoluto. La idea es establecer un diálogo concreto y fructífero. Este es un gobierno peronista, hay gobernadores, intendentes y sindicalistas peronistas. Luego el peronismo siempre tuvo matices, desde el tiempo de Perón. Por supuesto que se arman los debates pero se zanjan a partir de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos", concluyó.