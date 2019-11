Medrán repite su fórmula ganadora en Central Norte

Equipo que gana... Ezequiel Medrán, convencido y respaldado por buenos resultados, está dispuesto a ratificar la confianza en sus muchachos y repetir el once titular frente a Unión Sunchales, rival que visitará el domingo, en Santa Fe, desde las 18.

La gran labor que hizo el equipo en sus tres últimas tres presentaciones, fue determinante en la decisión del técnico azabache, quien finalmente habría encontrado su once ideal o el que más se asemeja.

No fue fácil encontrar el equilibrio justo. En el proceso de búsqueda el DT cuervo tuvo que lidiar con buenas y malas decisiones, al igual que con las lesiones.

Esta vez, al parecer, todo estaría en condiciones para que Ezequiel Medrán pueda repetir equipo en Sunchales por primera vez en el Federal A, un dato no menor.

Central Norte formará con: Mauricio Pegini; Pablo Figueroa, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Joel Jiménez; Franco Piergiacomi, Nicolás Issa, Osvaldo Young y Carlos Arriola; Fabricio Reyes y Ronaldo Martínez.

De Boca Unidos -al que goleó 6 a 1- en adelante, Central Norte mostró su mejor versión, principalmente porque logró mantener una continuidad en su redimiendo.

El cuervo viene de abrochar una valiosa victoria frente a Crucero del Norte, la fecha pasada en el Gigante del Norte, por 1 a 0.

El buen desempeño del equipo le permite a Medrán volver a confiar en los mismos nombres. Esto significa que Nicolás Issa tendrá su segunda chance de ser titular, teniendo en cuenta que Joaquín Iturrieta, quien se recupera de una fascitis plantar, aún no está en condiciones.

El técnico azabache puso de manifiesto su idea ayer en la práctica matutina que se desarrolló en el estadio Dr. Luis Güemes.

Si bien no hubo un ensayo de fútbol formal, el DT partió al equipo titular en dos. Por un lado, trabajó con la defensa, en la que hubo una notoria ausencia, mientras que el mediocampo y los delanteros lo hicieron por aparte.

El gran ausente de la jornada fue Pablo Figueroa, quien padece un dolor en el maxilar, producto de un golpe que recibió en el partido pasado.

A modo de descartar o prevenir una lesión de gravedad, el defensor no participó de la práctica porque se tuvo que realizar una placa radiográfica en la zona afectada. No se trataría de nada serio y el cuerpo técnico confía en que Figueroa llegará en condiciones para enfrentar a Unión.

Lo llamativo del ensayo fue que Guillermo Cosaro, marcador de punta izquierda y zurdo, suplió la ausencia de su compañero, toda una sorpresa.

El DT optó por Cosaro, teniendo a disposición a otros jugadores con experiencia en el puesto, como Matías Camisay y Leandro Beterette.

La propuesta de Medrán en el club de Barrio Norte está más clara y hoy en la práctica matutina, que será en el Gigante del Norte, plasmará su idea.