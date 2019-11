Imputaron por abuso sexual a un músico de la iglesia

Un verdadero escándalo generó en San José de Metán la viralización en las redes sociales la información sobre el supuesto abuso que un reconocido profesor de canto y fotógrafo de la localidad habría cometido contra menores. Esto se debe a que Pedro Leaños, hasta hace algunos meses era quien coordinaba la actuación de un coro en la parroquia Señor del Milagro. "Voy a optar por el silencio. Por ahora no voy a decir nada al respecto porque hay una investigación en curso", dijo Leaños a El Tribuno.

Lo que este medio confirmó es que Leaños fue imputado, el 24 de octubre pasado, por el delito de abuso sexual simple, reiterado. La decisión fue tomada por la Fiscalía Penal 2 de Metán, luego de una investigación iniciada por la denuncia radicada por los padres de una menor de 15 años.

Pese al hermetismo en torno del caso se supo que los hechos ocurrieron en la casa de la víctima, cuando el profesor de guitarra y canto iba a dar clases particulares. Los sucesos habrían ocurrido hace tiempo, pero finalmente los progenitores de la chica se atrevieron a realizar la denuncia correspondiente.

Otra denuncia

Según pudo saberse, extraoficialmente, la situación de Leaños se podría complicar en las próximas horas, debido a otra denuncia realizada por los padres de una adolescente de 16 años. La Fiscalía Penal 2, tendría previsto realizar una ampliación de imputación al músico, por haber sido acusado por manosear a la chica, cuando también le daba clases particulares en su domicilio.

Fuentes judiciales aseguraron que las dos chicas declararon en Cámara Gesell y que confirmaron que fueron tocadas en sus cuerpos, de manera indebida, por parte del profesor de canto. Además, se supo que existiría un tercer caso, de otra menor, cuyos padres, por ahora, no radicaron la denuncia correspondiente.

Por otra parte, se conoció que Leaños se abstuvo de declarar en la Fiscalía que investiga los presuntos abusos de las adolescentes y que permanece en libertad. "Esto está en plena etapa de investigación y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es lamentable que algunos medios de comunicación hayan filtrado información errónea, informando mal a la comunidad, entorpeciendo el proceso y causando malestar y preocupación en las familias denunciantes", advirtieron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Hacer la denuncia

"Siento un gran dolor por estos hechos que han ocurrido acá en Metán. Pensemos que son tres familias en las que hay niñas que han sufrido. Sus padres me han venido a ver y estoy consternado por tanto sufrimiento", dijo el padre, Carlos Castillo, quien está al frente de la parroquia Señor del Milagro.

"Este señor (por Leaños) tocaba la guitarra en la parroquia y en colegios y daba clases particulares. Yo lo insté al primer papá a que realizara la denuncia correspondiente en la sede judicial, pero me dijo que no quería porque iba a quedar expuesta la nena. Luego vino una mamá y me dijo que en una clase de canto, en un domicilio particular, este mismo hombre había hecho algo que parecía un abuso, entonces también le pedí que hiciera la denuncia. Luego me enteré que había un tercer caso con otra menor", detalló.

El padre Castillo aclaró que a las tres familias, por separado, les pidió y repitió que hicieran la denuncia, que existe un protocolo en la Iglesia que se llama de las buenas prácticas y que no se podía seguir con esta situación. "Luego llamé al arzobispo, quien vino a Metán, nos reunimos con los tres sacerdotes de esta localidad y los representantes de un colegio y nos pidió que este hombre no se encargue más del coro ni en el establecimiento ni en ninguna de las tres iglesias o capillas de la zona. Luego yo hice un acta porque los tres padres, en ese momento, no quisieron hacer las denuncias judiciales, porque dijeron que las chicas ni ellos estaban preparados", remarcó el sacerdote.