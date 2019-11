Macri: "Tuvimos un gobierno que no robó y no abusó del poder"

El presidente Mauricio Macri felicitó a LA NACION por su 150 aniversario y destacó que durante su gobierno hubo un marcado clima de ‘libertad de expresión y prensa‘ y que el poder ‘respondió preguntas‘.

En un discurso de fuerte tono político, Macri dijo que su ‘compromiso‘ sigue intacto para ‘defender la democracia‘ desde el Congreso. ‘Voy a seguir trabajando para que nunca más nadie nos haga creer que no se puede‘, dijo ante los invitados a la celebración.

‘Aunque cambie el gobierno, lo que está arraigado en el corazón de los argentinos no va a cambiar‘, señaló el Presidente, y agregó: ‘Cuando un pueblo está decidido a vivir en libertad, en paz y respeto quiere que sea para siempre. Lo valores no se negocian‘.

‘Si sostenemos esa visión de la Argentina vamos a poder resolver los problemas que arrastramos hace décadas‘, dijo Macri, y remarcó sobre su gestión: ‘Tuvimos un gobierno que no robó y no abusó del poder‘.

El mandatario habló de su futuro luego del 10 de diciembre: ‘Desde la oposición voy a seguir convocando a todos los sectores a debatir en forma responsable, honesta y constructiva. Los argentinos pudimos vivir en un clima de libertad de expresión y prensa, un gobierno que respondió preguntas y terminó con la discrecionalidad con las provincias y medios‘.