Quieren que su colegio se llame "Memoria, Verdad y Justicia"

La historia reciente es una lucha permanente por los significados. En esa pugna es donde resolvieron ser protagonistas los chicos, las chicas y los docentes del colegio secundario 5050, que aún no tiene nombre, y que exigen que lo denominen: "Memoria, Verdad y Justicia".

El establecimiento de Nivel Medio está ubicado en la cercana localidad de Vaqueros y tiene casi 34 años de vida institucional.

Es por eso que los estudiantes de los dos cuartos años, de la promoción 2020, comenzaron a desarrollar el largo proceso de buscar un nombre para su colegio.

Esta movida comenzó a través de un disparador didáctico, emergió del trabajo con los contenidos curriculares específicos de la caja correspondiente a la cátedra de Historia, que para cuarto año establece como obligatorio conocer los sucesos de los gobiernos de dictaduras, golpes institucionales a los gobiernos y terrorismo de Estado. La profesora específica, Mercedes Arias, fue más allá y para el último aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 convocó a víctimas, y a familiares de víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia para que dialoguen con los estudiantes.

"Cuando hablaban nos quedamos helados, con escalofríos. Sus palabras nos quedaron marcadas a fuego porque siempre habíamos escuchado de la Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pero todo era muy lejano. Cuando nos enteramos de que dinamitaban a personas en El Gallinato todo cambió", dijo una de las estudiantes.

"Cambió porque nunca más podremos pasar por ese lugar sin pensar en las aberraciones que hicieron. Realizamos una visita a ese lugar y fue muy movilizante. No nos queremos quedar callados y queremos que todos sepan esta historia", dijo otro compañero.

Sucede que esta historia se volvió piel, se transformó en palabra y conciencia que tiene que fluir. El trabajo de la docente fue tan comprometido que sus estudiantes quedaron en el medio de la construcción de los significados. Y ellos son consecuentes pues se pusieron al hombro la dura tarea de que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia "bautice" a su colegio con un nombre que se mocionó, se discutió y se consensuó democráticamente.

Hubo algunas resistencias pero los chicos argumentaron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La propuesta salió formalmente del Departamento de Ciencias Sociales del colegio y tuvo la participación de diferentes instituciones como la Municipalidad, el Concejo Deliberante, el centro de salud, la Iglesia local y el colegio San Cayetano; todos integrantes de una comunidad que votó "on line".

Las docentes responsables son Mercedes Arias, Gabriela Nievas Moreno y Marta Sánchez.

"En las cajas curriculares están los contenidos previstos para el aprendizaje de los valores de Verdad Memoria y Justicia. Nosotros apelamos a la pedagogía de la memoria para abordarlos y partimos de la base en donde todos somos protagonistas. Acá no hay historias individuales; somos héroes colectivos. Nada bueno puede salir si no es del amor por los otros", dijo la profesora Arias.

La docente integra la Red de trabajadores de la Educación por la Memoria y gracias a esa estructura pudo convocar a las visitas el 24 de marzo último, a realizar una visita al centro de exterminio de El Gallinato y además decir presente en la sentencia en el último juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia, en el que se juzgó y condenó al exjuez Ricardo Lona por el secuestro, muerte y desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

Esa experiencia con las organizaciones de derechos humanos, con los familiares, en la Justicia, fue el detonante final para la fundamentar la búsqueda del nombre.

"Acá nadie intenta meter una idea partidaria. No hay ningún colegio que tenga ese nombre y los estudiantes eligieron. Nosotros (las autoridades) partimos de la idea que los y las estudiantes son sujetos de derechos, hacedores de su propia historia y por eso debemos apoyarlos en sus decisiones", dijo el director Aldo Pastrana.

Tuvo la aprobación de Diputados

Le otorgaron el “interés” provincial y piden al Ministerio de Educación la resolución.

El proyecto institucional llegó la semana pasada hasta el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia y, si bien ingresó en un tiempo agitado por las elecciones, recibió la aprobación de declaración que le otorga el “interés” del cuerpo legislativo local.

Diputados también aprobó el exhorto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia para que finalmente el colegio reciba el nombre de “Memoria, Verdad y Justicia”.

Ese martes fue otro día de aprendizajes que superan las aulas.

“Fuimos con los chicos y chicas a la sesión de Diputados. Estaban maravillados, ingresaron al recinto, se sentaron en las bancas y le queremos agradecer a la gente de Ceremonial que nos explicó todo el funcionamiento de ambas cámaras”, dijo Mercedes Arias.

Toda la vía burocrática está abierta y todos los trámites administrativos fueron realizados por lo que están a la espera de la resolución ministerial.

“Nosotros queremos recibirnos con el nombre que queremos. Además nos motiva el hecho de ser la primera promoción que egrese con el nombre. Así la 2020 será la promoción que quedará en la historia del colegio”, dijeron los estudiantes.

Los argumentos

“Queremos ser capaces de recordar y no de tapar”, dicen los escritos de los estudiantes. Para escribir los argumentos ya hablan con más seriedad. En el textual las razones del nombre son las siguientes: “memoria porque queremos ser capaces de recordar lo vivido años atrás y no volver a esa pasado tan oscuro que nos arrancó los derechos fundamentales de cada argentino; memoria para que nunca más exista una dictadura. Verdad porque sabemos lo que pasó. Exigimos que quienes conocen la verdad y fueron cómplices declaren o digan a dónde están los desaparecidos. Justicia, por las víctimas del terror, por los que ya no están y por sus familiares que después 43 años no recibieron aún respuesta del Estado. Siguen sin saber, ni poder, enterrar a sus muertos”.