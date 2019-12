Del Potro se anotó para el abierto de Australia

Juan Martín Del Potro se anotó hoy para jugar el abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año que comenzará el 20 de enero próximo, y en el caso de que finalmente lo haga utilizará ranking protegido.

En ese sentido, el tandilense, de 31 años, tomó la decisión de inscribirse debido a que el corte es seis semanas antes del inicio del torneo que se juega en Melbourne Park, aunque esa iniciativa de anotarse no implica que finalmente jugará el torneo.

En el caso de que Del Potro decida volver al circuito después de la lesión que sufrió en junio pasado en el ATP de Queen’s, lo hará con ranking protegido ya que el casillero 123 que ocupa actualmente no le permite ingresar en forma directa al abierto australiano.

Del Potro ocupaba el puesto 12 cuando se retiró del torneo de Queen’s, al no presentarse a su partido de octavos de final ante el español Feliciano López por los dolores que sufría en la rodilla derecha, luego operada tras comprobarse que sufría una fractura en la rótula.

Lo concreto es que el tandilense no pudo regresar al circuito en octubre pasado en el ATP de Estocolmo por no estar totalmente recuperado de su lesión en la rodilla, y que pensaba hacerlo en Delray Beach (del 17 al 23 de febrero de 2020), pero igualmente se anotó en Australia y podría ser allí su punto de partida para la nueva temporada.