Ginés anunció el nuevo protocolo para el aborto legal: “Esto no es un combate ni busca votos”

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció este jueves en Casa Rosada el nuevo protocolo para cumplir con Interrupción Legal del Embarazo (ILE), "es un instrumento sanitario para cumplir la ley y los derechos de las personas en situación de interrumpir su embarazo, que además respalda a los profesionales de la salud". "Esta guía de procedimientos sistematiza los procedimientos para que se cumpla con la ley de igual manera en cualquier parte del país", dijo. El ministro confirmó que mañana se publicará en el Boletín Oficial. El protocolo presentará "algunas modificaciones" en relación al publicado en 2015.

"En un país federal mucho depende de que adhieran las provincias, confío en que la mayoría se adhiera", invitó el flamante ministro durante una conferencia de prensa en la sede porteña del ministerio nacional.

“Habrá algunas organizaciones antiderechos que lo van a cuestionar. Lo que estamos haciendo es dar un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y con los derechos de las que, lamentablemente, están en una situación de interrupción legal del embarazo”, precisó en conferencia de prensa.

Sin dar demasiados detalles para evitar cuestiones “técnicas”, Ginés precisó que el protocolo es una “actualización” que “describe cuál es la situación del aborto en Argentina y en mundo y cómo se debe proceder, cuál es la evaluación que se debe hacer, cuál es el procedimiento para la interrupción del embarazo”.

Además, pidió que este tema “no se convierta en un combate” y que no es “una búsqueda de votos ni algo para ganar una elección. Es claramente cómo se cumple con un derecho y con la ley”.

Con relación a la objeción de conciencia dijo "no puede ser una coartada" para no cumplir con la ley.

Respecto a las vacunas, dijo, hoy que “todos saben lo que pasó con las vacunas en el gobierno anterior. Entre otras cosas, el gobierno ha comprado las vacunas pero como hay una tasa de aduana, no se cumplió, lo cual es una locura” agregó refiriéndose a la función del Estado.



“Si tenemos dinero para comprar, no podemos no tener el dinero para sacarlas de la Aduana”, agregó el ministro esta tarde en la Casa Rosada.

Una de sus primeras medidas

Antes de asumir al frente de la cartera, el flamante ministro había anunciado que una de sus primeras medidas sería la de rever el "mamarracho político" del Gobierno anterior, que reglamentó y anuló la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en cuestión de horas.

Sobre el final del mandato de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, entonces Secretario de Salud, había oficializado un protocolo de actuación que finalmente fuera revocado por orden del expresidente Mauricio Macri, quien al desautorizarlo se refirió a la "decisión unilateral" que había tomado el funcionario.

Anoche, en declaraciones televisivas, González García expresó sobre el protocolo: "Más que una obligación, es una guía para los trabajadores de la salud. Lo que pasó, es que un hecho legal como la Interrupción Legal del Embarazo, absolutamente puesta en el código penal, con jurisprudencia de la Corte, tiene que ser actualizado a medida que se cambió el Código Civil y Comercial, y a su vez a medida que la innovación produce que haya nuevos medicamentos que actúan de una manera mucho más eficaz, todo eso lo incluye el protocolo".

El titular de la cartera de Salud precisó que la Ley Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) regirá en "todas las provincias, si quieren adoptar o no el protocolo será una cuestión de cada gobierno".

En ese sentido, adelantó que la semana que viene se reunirá con los ministros de todas las provincias "para conversar de este tema y buscar que no sea un elemento de confrontación, sino la adecuación a una norma que tiene que ver con cumplir las leyes en Argentina".

"En el fondo, el que no quiere protocolo, no quiere que se cumpla la ley", añadió.