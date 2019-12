Actrices Argentinas realizaron acción para exigir la libertad de una mujer condenada en Córdoba

El Colectivo Actrices Argentinas, junto a otras organizaciones, realizó esta tarde una performance frente a la Casa de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la libertad de Flavia Saganías, oriunda de Cruz del Eje, condenada a 23 años de prisión luego de que su hermano atacara al hombre que ella denunció por abusar sexualmente de una de sus hijas.



Vestidas de negro, con un pañuelo verde atado en el puño y una cruz de labial rojo sellando sus labios, un centenar de mujeres encabezado por la actriz Thelma Fardín ocupó la vereda de la Casa de Córdoba en Callao al 300 y realizó una coreografía exigiendo la libertad de Flavia Saganías.



Además las manifestantes colocaron un mural sobre la persiana de la Casa de Córdoba, que había cerrado minutos antes de la protesta, en el que colgaron fotografías y nombres de acusados de abuso o pedofilia que nunca recibieron condena judicial.



Las manifestantes leyeron una proclama en la que afirmaron: “somos sólo una porción de la enorme cantidad de organizaciones del movimiento de mujeres y disidencias que nos pronunciamos por el pedido de que Flavia Saganías recupere su libertad y vuelva a su casa con sus cinco hijes”.



“La justicia patriarcal pretende acallar a Flavia en su grito de ayuda, pero este movimiento sí la escucha y no le daremos la espalda. Exigimos justicia para la hija de Flavia y libertad para Flavia ya", agregaron.



"Flavia tiene 40 años, es madre de cinco hijes y está presa. Denunció al abusador de su hija de 7 años y cuando la justicia no le dio respuesta publicó en sus redes un alerta", advirtió la actriz Thelma Fardín en un audio de Whatsapp que se utilizó para amplificar la convocatoria.



Fardin señaló que "el tipo esta suelto, este viernes leen la sentencia firme en Cruz del Eje, condenaron a Flavia a 23 años de prisión. Desde Actrices Argentinas, junto a muchas otras organizaciones, estamos convocando a una performance" en la Casa de Córdoba "para exigir su libertad".



"No podemos permitir que este fallo aleccionador separe a Flavia de sus hijes, Flavia no está sola. Flavia somos todas", concluye el audio de Fardin, quien denunció al actor Juan Darthés de haberla violado en Nicaragua cuando tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira televisiva Patito Feo.



En 2017 Flavia denunció a su ex pareja, Gabriel Fernández, por abusar sexualmente de su hija de 7 años, pero luego de que la policía allanara su casa y realizara las primeras pericias (incluida una camara Gesell), una trabajadora social determinó que "no había signos de abuso" y el juez archivó la causa.



Fue entonces que Flavia realizó una denuncia por redes sociales brindando datos de la dirección de Fernández para alertar a la población de la localidad cordobesa de Capilla del Monte.



Tras la publicación, el hermano de Flavia y su madre decidieron viajar a Córdoba y al no encontrar a la mujer en su casa se dirigieron a la del presunto abusador.



En declaraciones públicas, Emiliano, el hermano de Flavia, dijo que al llegar allí se encontraron con una persona "totalmente drogada que salió a la puerta con un arma", que comenzó una pelea y Fernández resultó herido.



El 27 de noviembre pasado, el tribunal de Cruz del Eje condenó a 23 años de prisión a Flavia, su madre y su hermano por "tentativa de homicidio, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real".



De acuerdo a la instrucción de la causa, el 13 de agosto de 2017 Flavia Saganías denunció judicialmente que su hija de seis años fue abusada sexualmente por su ex pareja, Gabriel Fernández, sin embargo la misma fue desestimada y archivada por ausencia de pruebas.



Ante esa decisión judicial Flavia decide postear en las redes sociales la denuncia y "escracha" a Fernández, lo que motivó que un grupo de personas, entre ellos los tres condenados, incendiaran la vivienda donde residía el denunciado, lo torturaran, golpearan y abusaran sexualmente.



Los fundamentos de la sentencia se conocerán el viernes 13 diciembre; pero el tribunal consideró que fue "premeditado el ajusticiamiento por mano propia, sin que mediara prueba" sobre la denuncia del supuesto abuso sexual.