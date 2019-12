Este sábado nació Ema, la hija de Eugenia Tobal y Francisco García Ibar. La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito, a través de su cuenta de Instagram.

Y es que Eugenia Tobal tuvo una larga lucha para convertirse en madre, que finalmente este sábado tuvo un final feliz. Recordemos que en 2011, a poco de separarse de Nicolás Cabré, la actriz perdió un embarazo. “Estoy triste pero tratando de salir adelante”, se limitó a decir ante la prensa en aquella ocasión.

Unos años más tarde, entrevistada en el programa “PH: Podemos Hablar“, describió esa época como una en la que se sintió acosada por la prensa: “He tenido guardias y autos siguiéndome y la verdad es que yo tampoco lo había buscado. Fue algo que me pasó en la vida como le podría haber pasado a cualquiera, uno es público y tiene que estar preparado para esto, pero nunca lo estás. Fue muy invasivo todo y eso no es algo que a mí me guste”.

Pero desde que este año le confirmaron su embarazo, Eugenia Tobal se dedicó a publicar en Instagram fotos muy tiernas que enloquecieron a sus seguidores. Este jueves, 48 horas antes de convertirse en mamá, subió una foto de su panza con dos jeringas encima. “265 pinchazos, cada mañana con todo el amor del mundo. Pese a los dolores y moretones, hoy llegando a su fin”, escribió junto a la foto. Fuente: La 100