El Chaqueño Palavecino expresó su vivencia en la nueva creación “Soy y seré”

El Chaqueño Palavecino estrenará los días 20 y 21 de diciembre en el porteño Teatro Gran Rex el repertorio de los dos volúmenes de su flamante disco “Soy y seré”, con un repertorio que el popular cantante folclórico presentó como “algo que sentía como una necesidad de contar cosas más de uno”.

Durante una entrevista con Télam, Palavecino sostuvo que “siempre le he cantado mucho a la alegría pero era el momento de hacer algo sobre la vivencia de uno y sobre lo que uno quiere decir”.

En esa decisión íntima y estética se inscriben “Flores para mi madre” y “Soy”, dos de las piezas centrales del primer volumen del material donde el salteño Oscar Esperanza Palavecino canta en primera persona sobre asuntos que lo atraviesan.

“Me ha costado grabar el tema sobre mi madre que se me ha ido joven. Uno siempre tiene ese recuerdo de dónde viene y dónde está y siempre hay una nostalgia. Soy un privilegiado porque cumplí mis sueños viniendo muy de abajo de aquel rincón del chaco salteño y con una música muy ninguneada pero de una riqueza tremenda que ha sido parte de todo este dolor que hubo siempre, que uno ha pasado”, monologa casi sin necesidad de ser interpelado.



Nacido en paraje Rancho El Ñato del Chaco salteño, el músico es una de las más populares voces del folclore a partir de un camino discográfico iniciado hace más de tres décadas y jalonado por más de una treintena de álbumes entre los que se cuentan “Apenas cantor”, ”Chaqueñadas”, “La ley y la trampa”, “El gusto es mío”, “Abrazando al caudillo”, “De pura cepa”, “Recordando ayeres” y “Falta envido y truco”.

El enfático vocalista adelantó que en las noches del viernes y sábado próximos, en la sala sita en avenida Corrientes 857 “queremos despedir el 2019 en Buenos Aires tras un año en el que no la pasamos bien todos lo que producimos. Uno tiene mucha gente alrededor que trabaja con uno y hay que sostener eso y también encontrarse con el público fiel y seguidor al que hay que venir a visitarlo acá”.

Para Palavecino “el escenario es mucho, es sagrado para el artista, es único porque ahí nos mostramos y es el lugar al que nos lleva el entusiasmo de compartir pero siempre hay una responsabilidad, una emoción, un respeto”, según describió.

Pero en esa faceta reflexiva y personal que tal vez tome en cuenta que el par de recitales servirán para acompañar la salida del disco II de “Soy y seré” y para que el Chaqueño celebre los 60 años que cumplirá el 18, apuntó que “siempre hay que jugarse por lo nuevo, por la innovación dentro de lo uno. Y el día que eso no pase, te tenés que pellizcar y decir ’se acabó’”.

Ya en 2020 y en la temporada de festivales folclóricos de verano, hay confirmadas 14 actuaciones que comenzarán el 10 de enero en Federación (Entre Ríos) y seguirán por Sauce Viejo (Santa Fe, el 11), Diamante (Entre Ríos, el 12), Jesús María (Córdoba, el 17), Cachi (Salte, el 18), La Merced (Catamarca, el 24) y en la primera luna del Festival Nacional de Folclore de Cosquín (25).

La agenda de febrero contempla presentaciones en Intendenta Alvear (La Pampa, el 1), La Banda (Santiago del Estero, el 7), Uspallata (Mendoza, el 8), Ullum (San Juan, el 14), Bañado de Ovanta (Catamarca, el 15), Cafayate (Salta, el 22) y Jujuy (el 23).

“Vamos a ir armados de la mejor manera con lo nuevo, los clásicos y unos videos porque los festivales son representativos de cada pueblo y cuando no se hacen se pone triste la gente. Y con esta crisis los artistas no somos necesidad aunque les alegramos el alma a las personas”, comentó el Chaqueño.

Ese lazo incendiario y potente con las audiencias es algo que el cantante atribuyó a que “soy un cantor popular que vino muy de abajo y fui armando la música muy propia que te da coraje, podés llorar, te entristece, te da ganas de bailar”.

En idéntico tono, Oscar añadió que “hoy me pongo a observar a los míos cuando armo una violineada y lo disfrutan y lo viven y son una enseñanza para los otros que “mosquetean”. La persona trabaja, se cansa y se distrae con la música, con la diferencia que esa música es la que se hace en el pueblo y por eso la defendemos a capa y espada”.

Habitante y protagonista de un universo popular que incluye al fútbol, Palavecino reveló entre risas que a la hora de jugar en la cancha “era 9, después me hice un 9 mentiroso y hoy me pongo una camiseta 10 y juego un poco más parado”.

Más serio, reveló que “tengo el honor de ser amigo de (César) Menotti, del Bocha (por Ricardo Bochini), tengo relación con muchachos como (Leonardo) Ponzio y (Darío) Benedetto y es lindo que me hable (Edinson) Cavani desde Francia”.