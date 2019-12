Ángel busca a sus hermanas, a las que no ve hace 30 años

El pasado 8 de octubre, Ángel Carro cumplió 81 años. Con una vida llena de historias y experiencias, este hombre espera cumplir el sueño de reencontrarse con su familia.

Nació en el pueblo de Gilbert, a unos pocos kilómetros en Gualeguaychú, Entre Ríos, este hombre y su familia se trasladaron a El Bordo, Salta. Allí fue que Ángel hizo la primaria, el colegio secundario y cuando cumplió los 18 fue destinado a Buenos Aires para cumplir con la vieja “colimba”. Sorteado para el servicio militar, fue destinado a la Capital Federal y si bien regresó, su vida estaba marcada por aquellas tierras. Allí encontró trabajo en una fábrica de motores, luego estudió para piloto y como si fuera poco, viajó por el mundo a bordo de un barco de cargas, haciendo el mantenimiento de los motores.

Así fueron pasando los años, y Ángel formó su familia en Buenos Aires. Formó pareja, tuvo tres hijos y compró su casa. De vez en cuando volvía a Salta para ver a sus padres, luego a sus hermanas, Norma Zulma, mayor que él y la menor, Gladys René. Hasta que hace 30 años, Ángel tomó un trabajo en Europa, donde estuvo hasta la jubilación. De regreso en el país, se instaló nuevamente en Buenos Aires, y hace unos meses perdió a la que fue su compañera de vida.

Solo, con los hijos y nietos grandes, Ángel regresó a la tierra que lo vio crecer. En sus recuerdos está la casa en El Bordo. “Era una esquina y fue la primera en tener teléfono, así que los vecinos iban y venían de casa para hacer o recibir algún llamado. La escuela la hice en Campo Santo y después se me dio por irme. Buenos Aires me conquistó”, recuerda.

Desde hace algunos días, Ángel Carro se aloja en Tobías 68, en el barrio San Bernardo y desde allí sigue buscando los datos de sus hermanas. “Estuve en El Bordo, pero nadie sabe de mi familia. Pasaron 30 años, en la vieja casa ahora vive otra familia que no sabe nada de los Carro”, contó. Si recuerda que su hermana mayor se casó y que tuvo hijos, pero nada sabe de ellos, tampoco sabe del paradero de la menor.

“Tengo ganas de quedarme acá y reencontrarme con mi familia. En Buenos Aires están dos de mis hijos y la tercera partió para Europa, pero eso ya no es lo mío”, expresó.

Con sus 81 encima, Ángel no tiene problemas de salud, más que los que genera el desgaste por el paso de los años, se maneja en colectivo por Salta y ya visitó las oficinas del Registro Civil a la espera de tener novedades. En este camino es que le recomendaron acercarse al diario y contar su historia.