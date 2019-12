Ameal: “Nos encontramos con un club que no esperábamos”

El flamante presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, quien asumió el viernes pasado, aseguró que la nueva comisión encontró al club en peores condiciones de las que esperaban.

“Nos encontramos un club que no esperábamos. No es el club que nos decían. Vamos a encargar una auditoría para ver cada uno de los aspectos de la economía y dentro de 70 días daremos a conocer un informe detallado”, dijo Ameal a la prensa.

“Los números que encontramos son distintos a los que nos contaron -agregó-. Pero bueno, hay que tomárselo con calma, ya están trabajando nuestros abogados y nuestros contadores”.

Ameal viajó esta tarde hacia Asunción, Paraguay, donde asistirá al sorteo de la próxima Copa Libertadores. Lo acompañó el nuevo vicepresidente segundo y encargado del fútbol del club, el ídolo Juan Román Riquelme, que se sacó fotografías con los hinchas pero eludió el contacto con los periodistas.

Respecto de la posible llegada del entrenador Miguel Ángel Russo en reemplazo del saliente Gustavo Alfaro, el presidente de Boca indicó: “Me gusta mucho Russo pero no hay nada definido. ¿Quiénes están nerviosos por saber el nombre del nuevo técnico, la gente o los periodistas? Los hinchas quieren saber pero hay que tomarlo con tranquilidad, estamos viendo lo que hay en caja, para las contrataciones necesitás plata. Sin plata no lo resolvés”, dijo.