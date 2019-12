Condenaron a Jorge Bejarano a 5 años de prisión por corrupción de menores

Un hombre que llegó a juicio detenido y acusado de los delitos de estupro y corrupción de menores, en perjuicio de una menor de 13 años, fue condenado anoche a cinco años de prisión efectiva en la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán.

Los hechos ocurrieron en el departamento de Anta y en la primera audiencia, el imputado Jorge Ricardo Bejarano, se abstuvo de declarar, optando por el silencio.

El Tribunal fue presidido por el juez de Garantías 2 de Metán, Mario Dilascio y también estuvo integrado por los jueces de Garantías del Distrito Centro, Ada Zunino e Ignacio Colombo, quienes intervienen como vocales interinos. Desde el Poder Judicial de Salta informaron oficialmente que "esta integración se hizo a partir de la inhibición de los jueces de Metán".



Decisión unánime

Por unanimidad, los magistrados decidieron condenar a Bejarano a cinco años de prisión efectiva, al hallarlo culpable del delito de corrupción de menores, por hechos ocurridos en mayo de 2017, en Las Lajitas, departamento de Anta.

En representación del Ministerio Público estuvo el fiscal penal, Sergio Castellanos. También intervino la asesora de Menores e Incapaces de Joaquín V. González, María Susana Senzano Poma.

El abogado defensor del imputado fue Marcelo Gustavo Salazar, quien actuó con su asistente el joven letrado, Gustavo Matías Gómez.

La causa se inició por la denuncia de la madre de la menor en la Asesoría de Menores e Incapaces porque la niña estaba en pareja con Bejarano. La denuncia luego fue ratificada en Circuito Cerrado de Televisión por la víctima, que contó que además la instaba a tener relaciones con otros hombres.

"No voy a declarar", contestó Bejarano en la primera jornada del juicio, ante la pregunta del presidente del Tribunal, el juez metanense Dilascio.

Declararon profesionales y testigos ofrecidos por las partes. Entre ellos, la licenciada en psicología del Poder Judicial, Marta Avellaneda, quien dijo que conocía a Bejarano por una causa por violencia familiar de 2015 y por la que se está juzgando.

"Me dijo que no sabía escribir. Tiene un nivel intelectual por debajo de la media. Posee rasgos psicopáticos, carece de empatía, puede llegar a hacer sufrir a otras personas por su egocentrismo, para buscar satisfacer lo suyo", destacó Avellaneda ante los jueces. También declaró la madre de la víctima, que en ese momento tenía 13 años. "Hice la denuncia porque todo el pueblo me decía que este hombre andaba con ella y que la

maltrataba", señaló la mujer.

Por otra parte, testigos aseguraron que la menor y una hermana ejercían la prostitución.