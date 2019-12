Caos para hacer los trámites de las titularizaciones

A menos de una semana de entregar el gobierno, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia concluye con una fuerte demanda de los docentes.

El miércoles de la semana pasada decretó la titularización para maestros de Inicial y Primaria y a las pocas horas tenía a los de nivel Medio apiñados y hacinados en las oficinas de Santiago del Estero y Luis Burela para presentar la certificación de aptitud física, requisito indispensable para conseguir la poca estabilidad laboral que caracteriza al contexto de trabajo de los profesores del secundario que tienen que renovar año a año el requisito para poder trabajar en el Estado.

Entonces los profesores que están como interinos, para buscar la titularización, tienen un tiempo para completar todas las exigencias laborales, entre ellas el certificado de la aptitud psicofísica. Una vez más quedó expuesta la deficiencia del Estado para la atención con los mismos trabajadores.

Costos

Los profesores deben pagar sus estudios. El trámite va desde los 2.200 pesos hasta los 7 mil aproximadamente y según el lugar de donde se encuentre. Hay que recordar que el requisito es para los trabajadores de la educación de todo el territorio provincial. Entonces no es lo mismo para un docente que trabaja en un colegio de la Capital que otro que está en un secundario itinerante en Santa Victoria Oeste. Sin embargo, tienen los mismos plazos y condiciones.

Los del interior tienen todas las de perder y así se lo hicieron sentir.

Para los docentes de toda la provincia hay un solo auditor y, como dice el dicho, solo atiende en Capital.

Así las cosas, el jueves y viernes hubo profundo malestar de la docencia por una espera que se soportó en la vereda con el intenso calor de fines de un noviembre extremo.

Reclamos

"Nosotros reclamamos ante la Secretaría de la Función Pública, ante su titular Martín Wierna, por el destrato y las malas condiciones que someten a la docencia salteña. Cuando hicimos las presentaciones correspondientes, cuando vinieron las cámaras de los periodistas, recién pusieron dos médicos más. Luego se fueron", dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepa), Sergio Coronel.

Según el sindicalista, el único médico que aprueba el trámite es el coordinador de Medicina Laboral, Alberto Adrián Alvarez Bueno, quien solo llega a atender a unos 70 trabajadores por día.

Como son miles de profesores, de múltiples procedencias, con una enorme cantidad de complejidades, condiciones y realidades se arman los atropellos y los maltratos.

"Todo es un caos porque también atienden los casos de ART. Te piden los papeles y te tienen horas sin decirte nada. No informan, a los del interior no los dejan pasar. Entonces los docentes nos organizamos y armamos turnos según como vamos viendo nuestros tiempos y posibilidades. Esos turnos son con horas y días precisos así que el que no está pierde el puesto, además hay grupos en donde anotaron a los amigos que no están presentes y entonces comienzan las discusiones y las peleas. Somos todos trabajadores peleándonos culpa del Gobierno que no hace bien su trabajo. Hasta grupos de WhatsApp se armaron. Todo es maltrato", dijo una profesora que vino desde el norte caliente y que estuvo tres días en Salta por un trámite que no pudo hacer y que ahora vendrá en la semana.

Lo que se espera para las próximas jornadas son altas probabilidades de que mal tiempo continúe. Para mañana esperan a los docentes de Primaria y Nivel Inicial. Calculan que son unos 33 mil por lo que si siguen atendiendo a 70 personas por día podrían tardar más de un año si trabajan hasta los feriados.

El plazo para presentar todos los requisitos para la titularización es hasta el 14 de febrero y por ahora todo es incertidumbre. Así como están las cosas, no llegan a completar los trámites y la titularización que aprobó Urtubey se concluirá, entonces, con el gobierno que arranca desde el 10 de diciembre.