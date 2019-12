Docentes autoconvocados: Malestar y dudas en la espera

Hay quejas desde todos los frentes. "Es imposible que lleguemos a febrero", manifestó la delegada por Capital de los denominados Docentes Autoconvocados Salta, Silvia di Piazza.

"Todos los del ministerio y los del gobierno se van ahora de vacaciones y no trabajarán en enero. Desde nuestro sector ya estamos pensado en pedir que trabajen todo enero, que no haya vacaciones para nadie si no acá se arma un escándalo", dijo la docente.

El malestar viene desde todos los sectores de la docencia, especialmente desde los que vienen del interior.

En el medio, hay una transición de mando. Los docentes quieren que se cumpla con todo lo pautado previsto en el proceso de titularización que abrió a través de un decreto la semana pasada para el nivel inicial y primario.

El Gobierno estimó que pasarán a planta permanente unos 2.500 docentes del nivel primario.