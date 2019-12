Trump vuelve a cobrar aranceles a Argentina y Brasil en acero y aluminio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a cobrar aranceles a Argentina y Brasil por exportar acero y aluminio a su país, luego de la fuerte devaluación del peso y el real que hubo durante los últimos meses.

Sobre esto, agregó: "La Reserva Federal también debería actuar para que los países, de los cuales hay muchos, ya no aprovechen nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa".

En mayo de 2018, tras 27 instancias de negociaciones, el gobierno estadounidense había accedido a exceptuar a la Argentina de los aranceles a la importación de acero (25%) y aluminio (10%), permitiendo el ingreso de 180.000 toneladas anuales.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....