Concejales analizan que la comuna adhiera a la emergencia

El intendente de General Gemes, Sergio Salvatierra, envió un proyecto de ordenanza para la adhesión municipal a la Ley Provincial de Emergencia Económica que data de la década de 90, cuya vigencia, por medio del decreto de Necesidad y Urgencia 1.612 fue prorrogada por el gobernador saliente, Juan Manuel Urtubey, el pasado mes de noviembre.

Esta situación generó la alarma en las entidades gremiales, quienes llamaron a una asamblea a todo el personal municipal, con la finalidad de explicarles los temores por los cuales quieren evitar que se apruebe la ordenanza.

La sesión ordinaria donde se dio lectura al proyecto se llevó a cabo el miércoles y a la misma asistieron representantes gremiales de los municipales junto a algunos empleados. En dicha sesión el proyecto de adhesión pasó a comisiones para ser analizado con tiempo.

Fueron mal informados

"Creo que los empleados fueron mal informados porque no es que íbamos a aprobar el proyecto en una sola sesión, que seguramente merece un estudio que se debe realizar en las distintas comisiones. Nosotros, como cuerpo de concejales, invitamos a participar de esas reuniones a los gremios, porque ellos merecen ser escuchados; además, su aporte puede ser valioso y por otro lado, siempre hemos dicho que las puertas del Concejo van a estar abiertas a toda la comunidad y eso lo mantendremos", manifestó la presidenta del cuerpo, concejala Stella Maris Pérez.

Durante la reunión de comisión del jueves 19, el asesor legal de UPCN, Marcos Moyano, realizó un paralelismo de lo que esta ley puede llegar a producir en la masa asalariada, con lo acontecido en la década de los 90. "Aprobar la adhesión a una ley como esta puede ser muy peligroso; solo basta con recordar lo que ocurrió en los años 90, donde miles empleados públicos quedaron en la calle. Esa facultad que otorga al Ejecutivo de despedir personal a diestra y siniestra es muy peligrosa. Por eso quisimos advertirle a los ediles sobre su aprobación", expresó Moyano.

Por otro lado el secretario general de ATE delegación Gemes, José Arce, criticó la norma diciendo que "lo importante es que se dio lectura al proyecto de emergencia laboral y todos pudieron dar su punto de vista. No sería bueno que se apruebe porque en los 90 muchos quedaron cesantes por una ley similar. Este proyecto me trae muy malos recuerdos, porque puede hacer mucho daño".

"El intendente está mal asesorado y mi preocupación es que aquellos que lo están asesorando son los que ya hicieron uso de esa ley nefasta para los municipales. Por eso le solicitamos a los concejales que la adhesión se trate en el mes de marzo para que haya más tiempo para su estudio", agregó el gremialista.

Lo que dijo el intendente

Con respecto a su postura sobre el proyecto enviado al Concejo Deliberante, el mismo Salvatierra dijo que "fueron cuatro años de una gestión, donde el empleado fue tratado como un trapo de piso. Venimos a cambiar eso y no a perseguir a nadie; queremos que el empleado se sienta motivado para venir a trabajar; venimos a devolverle su dignidad y en eso estamos trabajando. Quiero que ellos sean partícipes de estos cambios".

Más adelante, reconoció que "estamos en una situación crítica, la gestión anterior nos ha dejado con los números en rojo y cada vez que abrimos un cajón encontramos una nueva deuda, literalmente. No podemos cometer más errores, debemos darle a la sociedad una respuesta y por esa razón vamos a hacer uso de la experiencia de cada uno de los trabajadores".

Así, el flamante jefe comunal trató de llevarle tranquilidad a los empleados municipales, quienes fueron informados sobre la posibilidad de que muchos de ellos, independientemente, de su antigedad podrían ser despedidos.

En este sentido Salvatierra dijo: "Buscamos con esta norma poder reestructurar la deuda que nos dejaron en vez de dejar gente sin trabajo. No estamos hablando de una ley nueva, pero Gemes es el único municipio que no se había adherido. Tampoco se trata de un capricho, desde la Provincia nos aconsejaron que nos adhiriéramos porque es una buena herramienta para poder afrontar la deuda, algo que nos preocupa mucho porque si no logramos esta reestructuración, nos será imposible afrontar el pago del próximo aguinaldo y los sueldos posteriores", aclaró el intendente.

Con respecto a la planta municipal manifestó que "pudimos detectar que durante la última semana de la gestión anterior, se produjo el ingreso de al menos 120 trabajadores, la mayoría de los anteriores funcionarios con cargos jerárquicos pasaron a planta permanente y también encontramos documentación que fue adulterada. Estamos revisando legajo por legajo para encontrar más irregularidades", finalizó.