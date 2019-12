Un mes de fuertes reclamos por falta de agua y sin soluciones de ninguna clase

General Mosconi es una de las localidades del norte de la provincia que más padece la falta de agua porque el vital elemento que le llega desde el vetusto dique Itiyuro tiene primero que abastecer a Aguaray y a Tartagal.

El eterno problema del agua no tiene esperanzas de solución, lo que quedó demostrado estos últimos tres días en que las temperaturas no superan los 27 grados y las lluvias y lloviznas no dejan de caer durante las 24 horas.

No es falta de agua ni temperaturas elevadas, se trata de falta de obras de inversión a pesar de los millones prometidos y anunciados en estos últimos 10 años.

"Hay barrios que no tienen agua". ¿En qué horarios? pregunta esta periodista. "En ninguno", responde Simón Sandoval, un joven comerciante que hace exactamente un mes encabeza las marchas, bocinazos y toda movilización pacífica reclamando por el pésimo servicio de agua que tiene la localidad de General Mosconi.

Si Tartagal tiene problemas porque los cortes se registran en la mayoría de las zonas entre las 12 y las 18, coincidente con el horario de mayor consumo dadas las elevadas temperaturas, en Mosconi la situación es mucho peor.

Al abastecerse, como Aguaray y Tartagal, del sistema Itiyuro, Mosconi recibe el agua (aunque no en la totalidad de los barrios) cuando la prestataria del servicio le corta a estas dos localidades, por eso los mosconenses afirman indignados que "cuando el agua sobra en Tartagal recién la mandan a Mosconi; como casi nunca sobra, les cortan a los tartagalenses unas horas para que llegue a nuestro pueblo".

Un mes de reclamos formales

El pasado 5 de noviembre los vecinos de Mosconi, como sucede siempre en ese pueblo cuando la situación llega al límite de la tolerancia, le pidieron ayuda al cura del pueblo.

El padre Elio Cruz les dio lugar para que hagan las reuniones en el salón parroquial donde los vecinos y funcionarios de Aguas del Norte se reunieron para explicarles el porqué del servicio que año tras año, y a pesar de las supuestas inversiones de la prestataria, es peor.

"La explicación que nos dieron es que cuando el acueducto que viene desde Yacuy a Tartagal esté listo será mejor para todos porque será un alivio, ya que Mosconi va a poder recibir más agua. Según ellos eso va a suceder en enero. Mientras tanto hicimos una presentación en la Justicia mediante un recurso de amparo sobre el que la jueza Griselda Nieto falló en forma inmediata exigiéndole a Aguas del Norte que brinde el servicio", explicó Sandoval.

Dan agua solo al que paga

Otra de las órdenes que dio la magistrada fue que "le dieran agua a la gente de todos los barrios y que no se cobren las boletas por el mal servicio. Ellos dicen que han dispuesto de 8 camiones pero es totalmente insuficiente y, además, solo le entregan agua a la gente que tiene pagadas las boletas al día", dijo Sandoval y agregó: "Es algo increíble pero un vecino de Mosconi tenía una nota de la empresa prestataria del servicio del año 2005 donde proponía hacer una rebaja de un 30 por ciento en las boletas por el mismo problema. O sea que hace 15 años que no solo no han sido capaces de brindar un buen servicio, sino que siguen con el mismo argumento porque ahora nos proponen lo mismo", graficó Sandoval.

En el comienzo de semana la empresa a cargo de proveer el servicio en las localidades de General Mosconi, Coronel Cornejo y Campamento Vespucio, informó que habrá afectaciones con corte total en Coronel Cornejo y baja presión en Mosconi y Campamento Vespucio. El inconveniente se debe esta vez no al intenso calor ni a la falta de agua, sino a las intensas lluvias de los últimos días que aumentan el nivel de turbiedad en las fuentes de captación, lo que afectó a la planta potabilizadora de El Aguay.

Fuentes de la empresa consultadas sobre las obras del nuevo acueducto que provendrá desde el paraje El Aguay y debe sumar el agua de los pozos de ese paraje a todo el sistema confió en que "esa obra (del acueducto) viene muy atrasada; lo que está para finalizar es la cisterna (donde se almacenará el vital elemento) pero es difícil que todo esté listo para enero".