Luego de la triple corona con San Antonio, el Toti Olarte revive como DT

Esa explosión de júbilo, luego de que la Villa San Antonio alzara el miércoles por la noche la tercera copa, al consagrarse campeón del torneo Anual, fue “la frutilla del postre” para coronar un año lleno de gloria.

De la mano del “Toti” Raúl Olarte, el equipo de su barrio le dio una inmensa alegría a sus hinchas azulgranas porque en este mismo año se adjudicó la Copa Salta y festejó con la obtención de la Copa Norte.

El Toti Olarte supo vestir las camisetas de Central Norte, Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, como jugador y consiguiendo importantes ascensos en los dos últimos clubes y hasta llegó a jugar en Primera División con el albo. “Todo se dio por la partida del Pichi Velarde, quien me aconsejó que me quede a dirigir el equipo en el Anual. Yo no quería porque venía de ser ayudante de campo de Salvador Ragusa. Más que todo porque busqué la estabilidad laboral, trabajo en Vialidad y estoy en la Dirección de Deportes desde hace muchos años, involucrado en los programas que hace el Gobierno. Soy presidente también de la Fundación Exjugadores de Fútbol. El Pichi por problemas de trabajo deja la conducción y le dije que me iba junto con él y me pidió que siga. Todo se hizo tan repentino que no le dio lugar a los dirigentes para buscar un nuevo técnico”, habló sobre el inicio del proceso de trabajo en San Antonio el Toti Olarte.

Al asumir sus funciones al frente del equipo, Raúl Olarte comentó: “Les dije a los muchachos que era diferente en la posición que iba a estar. Que tenía que tomar decisiones. En esa etapa de transición cuando se fue el Pichi Velarde no se sintió, aunque se cambió el esquema. Fuimos modificando algunos puestos en el trabajo de la semana, aparecieron los triunfos y con ello se hizo más cómoda la situación, los partidos pasaban y tuvimos una racha de casi 16 sin perder, allí es donde se afianzó el grupo, fue cuando apareció la Copa Salta y eso fue creciendo más”.

La pregunta fue si pensaba ganar la Copa Salta. “Al ganarle a Pellegrini, allí ya crecimos porque este rival le había ganado a Juventud y entonces pensamos que era el rival a vencer. Ellos también habían eliminado a Gimnasia. Cuando jugamos con Pellegrini fue como una final anticipada, sin desmerecer a Barrio Obrero, un digno rival y el resultado a favor nos dio mayor impulso”, respondió.

Llegó el tema también para que comente sobre la Copa Norte. “Fue cuando enfrentamos a un rival como Talleres de Perico, un rival que cuando yo jugaba presentaba equipos duros y van a seguir siendo duros. Y en Perico nos tocó perder después de 16 partidos y para la revancha con los jujeños en el medio enfrentamos a Primavera, y también perdemos y no estábamos acostumbrados a eso. Es decir, sentimos el mazazo pero nos volvimos a levantar y a partir de allí creí muchísimo en el jugador. Ganarle a Perico, acá en el Martearena, más sabiendo que es un equipo de Regional porque maneja otro presupuesto y es otra la estructura, resultó muy gratificante”.

Y con respecto a la parte final de esta gran obra, el Toti Olarte reveló: “Con el cansancio fuimos por todo, incluida con la fatiga muscular que se tenía. Dimos vuelta el resultado en contra frente a Primavera y nos tocó jugar con Peñarol. Y al último ya era más corazón y corazón, pero pudimos conseguir el tercer gran logro, pero manteniendo siempre la humildad”.

Sobre la identidad del juego que mostró San Antonio, Raúl Olarte se sintió reconfortado. “Tenía confianza en ellos y ellos empezaron a cambiar. Vos podés tener un grupo, otro grupo. Un equipo son todos, un equipo es una sola cosa y donde te toque participar, para mi esto fue la verdadera fuerza que tuvo San Antonio, el equipo. Despojarme de mi posición, de mi orgullo y apoyar a mis compañeros desde el lugar donde me encuentre prevaleció siempre ese mensaje”.

Olarte elogio el respeto que hubo entre el cuerpo técnico y los jugadores y con lo más experimentados como Juan Mulieri, Marcos Navarro, Oscar Domínguez y Juan Mamaní. Y no se olvidó del acompañamiento de Guillermo Burich y el Tanque González. “Fue un grupo de trabajo”, destacó el técnico del campeón.