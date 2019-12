Dos caras nuevas en Juventud Antoniana

El mendocino Martín Arce, con pasado en Unión Aconquija, Unión de Villa Krause, Sportivo Desamparados y San Lorenzo de Alem y Maximiliano Núñez, ex Atlético Tucumán, San Jorge de Tucumán y Sportivo Guzmán, son las caras nuevas que presentó ayer el plantel de Juventud Antoniana, cuyos dirigentes comenzaron a cerrar las negociaciones en materia de incorporación de los refuerzos en vistas a la participación del equipo en el próximo torneo Regional Federal Amateur.

Ahora, la dirigencia del club santo se encuentra tras los pasos de un arquero y por quien aun no se develó el nombre. En cuanto al seguimiento que se le hizo al volante central, Carlos Churquina, quien actualmente juega en San Antonio y que llegó proveniente de Cachorros, aún no se confirmó nada”.