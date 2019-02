Robert Rodríguez pretende escribir su propia historia musical

Robert “Yamaha” Rodríguez desde muy pequeño estuvo vinculado a la música, quizás desde la cuna ya empezó a mamar los acordes musicales...y como no afrontar esta realidad si el mencionado es hijo de la reconocida cantante Gladys Rodríguez, más conocida como “La Calandria Boliviana”. Su padre también fue un músico de primer nivel.

Robert ejecuta el teclado y durante muchos años acompañó en la banda de su madre, pero luego decidió encaminar su carrera como solista. Recientemente presentó su material discográfico en la capital salteña.

“El disco fue fabricado en 2018 en el Perú, arte y tapa fueron fabricadas en las imprentas del sello discografico Discolandia Bolivia; aún lo lancé oficialmente en éste último país. Fue estrenado en primicia exclusiva en Radio Salta, en el programa La mañana entre amigos, que conduce Leonardo Tejerina, de 10 a 13. La placa cuenta con repertorio de 16 canciones. Realmente me representó una alegría inmensa editar el disco, me significó un enorme trabajo, sacrificio y perseverancia. Llevó más de una década de preparación dado que 6 de los 16 temas se comenzaron sus bocetos en el 2007”, comentó el artista.

“Después de casi tres décadas reversioné dos temas de mi autoría, como Arigato, y Enamorado de ti, que lleva el nombre del disco”, agregó.

Robert jamás descuidó la carrera profesional de su madre, y eso le ayudó para adquirir experiencia y contactos.

“No dejo ni dejaré jamás de producir los discos de mi Madre, trabajo que inicié allá por 1990. Una serie de cirscuntancias fortuitas dieron fruto a este nobel CD. Una de estas situaciones es la alienación parental que sobrevivo desde el año 2007, cuando dejé de ver a mi única hija Angeles. Ella también es cantora como su abuela La Calandria, cumplió 15 años el pasado 15 de enero. Le envié a su domicilio ejemplares de mi disco, además, le dediqué una canción en ritmo de canción bachata. Mi anhelo sería cantarle a ella en vivo. El tema que le escribí a mi hija se llama Angeles Quedate Conmigo, y fue boceteada en el 2007. Aquel trabajo lo realicé con un músico amigo fallecido hace un par de años atrás: Fabián ‘Chino Choy‘ Moreno, a quien también le dediqué el material discográfico. Este fabuloso músico me ayudó en damasía, a mi lado grabó percusiones en todos los temas bailables, como la bachata, y otros temas pop salseros”, enfatizó.

“Por último y quizás lo más importante de mis palabras: el disco es dedicado con todo mi amor íntegramente a mi amada madre Gladys”, aseveró Robert Rodríguez.