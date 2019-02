Semana clave para el conflicto de las horas de guardia en el Materno Infantil

Luego de cuatro meses de idas y vueltas, pero ningún avance en el reclamo por mejoras en el pago de horas de guardia en el Hospital Público Materno Infantil, para esta semana se espera una resolución de la titular del Juzgado de Trabajo N§ 2, Alejandra Inés Salim, sobre el amparo que presentaron profesionales de ese hospital para exigir el incremento salarial. La jueza también debe resolver la medida cautelar que impulsó el Ministerio de Salud de la Provincia para evitar renuncias en la guardia del nosocomio.

Justino Ustarez, vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Materno Infantil (Aspromin), dijo a El Tribuno que entre hoy y mañana se debería conocer el fallo de la Justicia, que de alguna manera encaminará el conflicto médico hacia alguna solución.

En el Materno renunciaron 74 profesionales a sus horas guardias, aunque el Ministerio de Salud frenó esa salida. Otros 12 médicos del hospital San Vicente de Paúl de Orán se unieron a la medida de fuerza y también cayeron bajo la acción judicial iniciada por la dependencia que conduce Roque Mascarello.

La indignación de los trabajadores se relaciona con que a algunos de sus colegas de la Salud Pública se les paga más del doble que lo que ellos reciben por las horas de guardia, según afirman.

"Pedimos equidad", dijo Ustarez. Señaló que a los profesionales que tienen pendientes sus renuncias se les abona alrededor de $260 por hora guardia, mientras que una resolución del Colegio Médico de Salta, vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, establece que el valor de ese servicio debe ser de $800.

A fines del año pasado hubo dos audiencias de conciliación ordenadas por la Justicia entre los profesionales y el Ministerio de Salud, que, finalmente no cambiaron nada.

Desde la cartera provincial se plantaron en la afirmación de que las mejoras salariales se deben definir cuando se realizan las paritarias. En tanto, los dirigentes de Aspromin recordaron que a ese sector sindical no lo dejan participar de las negociaciones por los sueldos bajo el argumento de que no tienen personería jurídica.

"Al sector de profesionales que le pagan más que a nosotros no le pidieron paritarias. Entonces, a unos les pagan lo que corresponde, pero no es lo mismo con la gran mayoría. La situación de injusticia se creó desde el Ministerio", protestó Justino Ustarez.

El médico dijo que el Ministerio no acepta las renuncias en los hospitales, en el Materno y en el de Orán, porque no hay reemplazos. "No hay nadie que quiera trabajar en la guardia bajo las actuales condiciones y sin embargo nos mantienen como rehenes, sin poder renunciar", criticó.

Adelantó, además, que durante esta semana renunciarían otros siete profesionales a la guardia del hospital capitalino y realizarán una asamblea para definir los pasos a seguir luego de que se conozca el fallo de la jueza Salim.

Para esta semana está previsto el inicio de las negociaciones salariales entre la Provincia y gremios estatales, aunque hay muy pocas expectativas de que en las discusiones se insista en el reclamo por las horas de guardia. "Hay gremios afines al Gobierno y no plantean lo que hay que plantear. En las paritarias no se va a resolver el tema de las guardias", concluyó Ustarez.