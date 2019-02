Alfaro confirmó un cambio para enfrentar a Lanús

Gustavo Alfaro, técnico de Boca, confirmó hoy el cambio de Emmanuel Más por el paraguayo Junior Alonso en la formación titular y la inclusión del uruguayo Nahitán Nández en la lista de concentrados, de cara al partido del domingo con Lanús en La Bombonera por la fecha 19 de la Superliga.

El ingreso de Más por Alonso será la única modificación con respecto al equipo que empató 1 a 1 el domingo pasado en Córdoba ante Belgrano, con lo que Mauro Zárate seguirá como titular y Carlos Tevez estará en el banco de suplentes.

Boca se alistará con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Más; Agustín Almendra, Iván Marcone y Jorman Campuzano; Cristian Pavón, Mauro Zárate y Darío Benedetto.

“El equipo esta confirmado porque ya le comunicaron a Junior Alonso que el domingo su esposa tiene la cesárea y por lo tanto no estará concentrado. Nández sí estará, no sé si lo llevaré al banco por su inactividad de tres semanas”, dijo el técnico en la habitual conferencia de prensa de los viernes en Casa Amarilla.

Alfaro también se refirió a la posible rotación en función de la seguidilla de partidos de Boca, ya que después de Lanús enfrenta el miércoles a Atlético Tucumán y el domingo a Defensa y Justicia.

“Atlético Tucumán juega hoy y tendrá dos días más de recuperación. Es probable que para el miércoles haya variantes. El equipo está en función de los dos partidos”, explicó.

Después se le preguntó si en algún momento podrá tener un equipo fijo: “(Alfio) Basile fue campeón en Boca con el once de memoria y Ramón Díaz en San Lorenzo sin repetir equipo. No hay una verdad absoluta. La confianza se construye cuando el equipo suma partidos juntos. Cuantas menos variantes, mejor”, dijo.

Respecto del nivel del delantero Cristian Pavón apuntó: “Hizo buenos partidos contra San Martín de San Juan y Godoy Cruz. Estamos tratando de que vuelva a su mejor puesta a punto. Los entrenadores tenemos un tiempo distinto al del periodismo y la gente. Cuando yo veo que un jugador entra en un proceso de confusión es mejor sacarlo. Pero no es el caso de Pavón”.