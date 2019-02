El organismo, que concentra unos 270.000 afiliados, creó un registro de eventos adversos evitables y no reconocerá la cobertura de los sucesos incluidos.

Con una resolución, el IPS busca no pagar por los errores de las clínicas

Mediante una resolución, el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) estableció que no pagará las prestaciones de salud que fueran consecuencia de errores de las clínicas.

El organismo, que concentra unos 270.000 afiliados, creó un registro de eventos adversos evitables, en el área de Gerencia de Seguro Social, y estableció que no reconocerá la cobertura ni hará efectivo el pago de los hechos incluidos allí.

El presidente del directorio del IPS y médico, Martín Baccaro, explicó a El Tribuno que "no hay una lógica de causas efecto de casos que hayan sucedido últimamente en Salta", pero en la resolución "hay un listado de eventos largos centinela que nunca deberían pasar, pero que pasan en todo el mundo cuando no se toman medidas de prevención".

Y ejemplificó que "si un señor necesita una operación de la rodilla derecha y no se toman medidas en la clínica, como identificarlo con una pulsera claramente en la habitación, visitarlo, ver sus estudios, hacerle una marca con fibrón en la rodilla de la cirugía para que en la mesa de cirugía los médicos la visualicen y chequearlo cuando entra a quirófano, se corre el riesgo de que sea operado de la rodilla sana".

Otro ejemplo es el del paciente equivocado. "Si en una habitación hay dos señores: uno para operación de hernia y otro de tobillo y no se los identifica correctamente y no se cumplen los pasos de detección, existe el riesgo de llevar a cirugía de hernia al que tenía problemas de tobillo y viceversa", explicó.

Con relación a posibles errores por suministro equivocado de medicamentos a los pacientes, Baccaro sostuvo que en el mundo "hay problemas con los fabricantes de medicamentos. Existen muchos envases, sobre todo de ampollas que son similares. Esto también es materia a prevenir y hay toda una metodología para detectar las diferencias: se tienen que guardar en lugares distintos, etiquetarlos con nombre de los pacientes y el horario. Es muy positivo que el enfermero le informe al paciente lo que le está suministrando".

"En Argentina no tenemos buenos registros ni estadísticas con respecto a estos eventos, pero en otros países ocurren confusiones por habitación, cama, apellidos iguales, obra social y ocurren menos si se toman las medidas de prevención", recalcó.

Existe un consenso mundial con relación a que esta clase de eventos adversos evitables o errores no deberían ocurrir, y "la forma que tiene la obra social de contribuir a la prevención es no pagar en el caso de que sucedan. Lo ideal sería que se trabaje para que no ocurra pero si llegara a ocurrir igual, quien tiene que hacerse cargo de los gastos en la institución en la que sucedió. Está claro que deben ser resueltos con el dinero de esa clínica o sanatorio", hizo hincapié Baccaro.

"Habitualmente en Salta se viene trabajando y se han organizado jornadas, cursos y capacitaciones para prevenir, entonces la culminación de todo ese trabajo está expresado en esta resolución que deja normatizado que la obra social no se va a hacer cargo de esos eventos adversos evitables. Esto apunta a que suba el piso de calidad. Esta es nuestra forma de colaborar y estimular la prevención", expresó.

Amparos

Al ser consultado sobre por qué tantos pacientes tienen que presentar amparos en la Justicia para que el IPS les cubra tratamientos, Baccaro respondió: "El amparo apunta a la defensa del derecho individual. Puede pasar que el tratamiento que se está pidiendo no sea el que creemos indicado o correcto. Nos ha pasado mucho con las derivaciones Salta-Buenos Aires para hacer tratamientos que se pueden realizar aquí. Eso no lo vamos a permitir o consentir. No vamos a estar de acuerdo nunca en que un tratamiento que se pueda hacer acá se haga afuera".

Además, existen amparos relacionados a la aplicación de nomencladores fuera de la provincia. "Discapacidad tiene nomenclador propio y existe en Nación una comisión que indica valores que son de referencia, indicativos y a veces profesionales y jueces toman ese valor y hacen amparos para que se les pague más al profesional como si el valor de referencia nacional no fuera de referencia sino obligatorio y no lo es. Cada provincia tiene derecho a tener su tabla de valores. Aplicar un mismo nomenclador en todo el país no es razonable".

Los fallos por este tipo de amparos "terminan aumentando la inequidad porque los recursos que se van a pocos pacientes afectan a los del resto", finalizó.

Vuelven las afiliaciones individuales

Desde el 1 de marzo próximo se comienzan a implementar.

El próximo 1 de marzo, el IPS relanzará las afiliaciones individuales, en la sede recientemente inaugurada, sobre la calle Mitre 355, en pleno centro.

“Vamos a salir al mercado a buscar afiliados voluntarios del IPS. Históricamente el IPS lo hizo, pero se había suspendido hace cinco años. Hemos hecho un trabajo de cálculos, diagramas y relanzaremos las afiliaciones de este tipo con valores y diferencias de acuerdo a las edades y los riesgos”, anticipó el presidente del directorio del IPS, Martín Baccaro.

La suspensión de este tipo de afiliaciones se había producido “porque el IPS tenía un valor único para todas las edades de afiliados individuales. Esto generaba que el gasto no sea el mismo y se convertía en un sistema deficitario. Hoy con las modificaciones que estamos haciendo aspiramos a un sistema superavitario, accesible para la población pero que no genere pérdida”. Además en los próximos días “el IPS inaugurará consultorios en Orán y Tartagal”, informó.