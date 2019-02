Racing, para recuperar el tesoro perdido

Racing sabe que no puede perder, porque todo lo que le costó demasiado construir, la hegemonía del torneo doméstico, podrá perderlo en 90 minutos, ya que una hipotética derrota lo dejará a tres puntos de Defensa y Justicia.

Por ello, la academia buscará esta noche recuperar la punta de la Superliga cuando reciba a Godoy Cruz en el partido con el cual se cerrará la decimonovena fecha del campeonato.

El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Racing viene de caer por 2 a 0 en su visita a River, traspié que le hizo perder la cima del torneo en manos del Halcón de Florencio Varela, que el pasado sábado venció como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo cual ante el elenco mendocino buscará un triunfo para regresar a lo más alto y alcanzar al sorprendente líder.

El elenco de Avellaneda igualó el pasado jueves frente al Corinthians en Brasil 1 a 1 por la Copa Sudamericana y en relación a ese partido volverían Alejandro Donatti, Eugenio Mena, Matías Zaracho, Guillermo Pol Fernández, Lisandro López y Jonatan Cristaldo.

El entrenador Eduardo Coudet no podrá contar con Augusto Solari debido a que fue expulsado frente a River y para reemplazarlo pelean por un lugar en el once titular los mediocampistas Neri Cardozo y Matías Ojeda.

Gómez, con cuatro cambios

Godoy Cruz venció como local a San Martín de Tucumán por 3 a 2 en la fecha pasada y el técnico Marcelo Gómez realizaría cuatro variantes tomando como referencia a los once que empezaron jugando ese encuentro. En la defensa, Tomás Cardona iría por Nahuel Arena y Agustín Aleo entraría por Agustín Heredia; mientras que en el mediocampo Juan Andrada ingresaría por Fabrizio Angileri y Facundo Barboza lo haría por Facundo Gutiérrez.



Los equipos:

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donati e Iván Pillud; Marcelo Díaz; Guillermo Fernández, Matías Zaracho y Neri Cardozo; Lisandro López y Jonathan Cristaldo. DT: Eduardo Coudet.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Agustín Verdugo, Diego Viera, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Ángel González, Juan Andrada, Hernán Bernardello y Facundo Barboza; Santiago García y Juan Martín Lucero. DT: Marcelo Gómez.



Estadio: Estadio: “Presidente Perón”

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora de inicio: 21.10

Transmite: Fox Premium