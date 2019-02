Patriots y Rams, en otro show del Super Bowl

New England Patriots, con una fantástica dinastía liderada por el entrenador Bill Bellichik y el mariscal de campo Tom Brady, buscará su sexto título de campeón de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL) hoy frente a Los Angeles Rams en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El 53er. Super Bowl comenzará a las 20.30 de Argentina y será televisado por las cadenas ESPN y Fox Sports.

Esta será la tercera vez que tendrá como sede a la ciudad de Atlanta y estos equipos ya jugaron una final en 2002 y la ganó New England 20 a 17.

El ganador obtendrá el trofeo Vince Lombardi, galardón creado por Tiffany & Co, valuado en 25.000 dólares y confeccionado en plata. Representa un balón de tamaño natural, mide 56 centímetros y pesa 3,200 kilogramos.

El espectáculo del entretiempo, famoso por su fastuosidad y los artistas que lo han animado (entre ellos Lady Gaga, Madonna, The Rolling Stones, Stevie Wonder, Phil Collins, Britney Spears, Whitney Houston y Paul McCartney), contará con Maroon 5, banda de rock-pop californiana, junto a los raperos Travis Scott y Big Boi.

Otra tradición del SB es la entonación del himno estadounidense y esta vez estará a cargo de Gladys Knight, artista de 74 años, oriunda de Atlanta, ganadora de 7 premios Grammy.

En cuanto a los estrictamente deportivo, los Patriots son un equipo notable liderado por el entrenador Bellichick, quien suma siete títulos, cinco como Head Coach y dos como coordinador defensivo, y el mariscal (Quaterback, QB) Brady, ganador de cinco Super Bowls y para muchos el mejor de todos los tiempos.

La dupla Bellichik (66 años)-Brady (41) jugará la novena final de la NFL con triunfos en 2002, 2004, 2005, 2015 y 2017 y tres reveses en 2008, 2012 y 2018.

Esta vez los Patriots (13-5), ganadores de la Conferencia Americana, jugarán ante Los Angeles Rams (15-3), triunfadores de la Conferencia Nacional, con la juventud de su entrenador Sean McVay (33 años) y el marsical Jared Goff (24), que en caso de ganar sería el más joven en conseguir el título.

En este Super Bowl se enfrentarán el QB más “viejo” (Brady) y un novato como Goff, lo que representa la mayor diferencia de edad entre mariscales en una final NFL.

Pero las diferencias generacionales no culminan allí ya que Bellichick le lleva 33 años a su colega McVay, quien además es más joven que Brady, y es también la máxima brecha que se ha dado en la historia.

Los Patriots llegaron a la final tras consagrarse en la Conferencia Americana con victorias sobre San Diego Chargers (41-28) en semifinales y Kansas City Chiefs (37-31) en la final; mientras que los Rams ganaron la Nacional ante Dallas Cowboys (30-22) y New Orleans Saints (26-23).