Caruso Lombardi también pidió por Atlético Sanidad

La problemática por el cierre de Atlético Sanidad sigue dando qué hablar y sigue teniendo una gran repercusión.

El martes dos exjugadores de la Selección como Cristian “Kily” González y César “Chelito” Delgado le brindaron su apoyo a los padres y chicos del enfermero a través de un video.

Justamente los padres y los jugadores y jugadoras de la institución realizaron una “sentada solidaria” ese mismo día por la tarde en la sede del club ubicado en barrio Castañares, donde hicieron sentir su reclamo para que el club siga funcionando y no se haga efectiva la licencia en la Liga Salteña.

Esta vez Ricardo Caruso Lombardi fue quien mandó palabras de aliento y su pedido individual para que el club enfermero no cese su actividad ni deje desamparados a los chicos de la barriada de zona norte.

“Este es un mensaje para la gente de Salta, les mando un abrazo grande. Es una locura que el Club Sanidad sea cerrado, no sé por quien, no me interesa tampoco. Me interesa que toda la gente esté con trabajo, que los chicos tengan un lugar donde competir, donde poder sacarlos de la calle”, sostuvo el entrenador, quien además agregó: “Les pido a las autoridades de la gente de Salta, y todo mi apoyo hacía la gente del Club Sanidad para que de aquí en adelante sea respetado y que entre todos podamos hacer algo para que Sanidad pueda seguir abierto. Un beso grande para todos, y por todos los chicos tenemos que mantener este club de pie”.

Con toda la repercusión que hubo por el cierre del club, uno de los padres le comentó a El Tribuno que hoy a las 11, en la Legislatura, se reunirán el presidente de la Cámara de Diputados Manuel Santiago Godoy y Javier David con Abel Ramos, presidente de Atlético Sanidad; Daniel Cáseres, presidente de la Liga Salteña y Sergio Plaza, Secretario de Deportes.

Si bien se planteará como tema principal el cierre de Sanidad, el diputado Godoy presentaría un proyecto por el que se pueda eximir a los clubes de barrios del pago de luz y agua por dos años.

Será el inicio de una conversación que definirá el futuro de Atlético Sanidad, que pidió licencia por un año en la Liga Salteña para no participar en el Torneo Anual y las divisiones inferiores. Esto provocó la reacción de padres y jugadores.

Al menos ahora hay intenciones por ambas partes para tratar de darle una solución a esta problemática que tiene en vilo a toda la zona norte de la ciudad.