El Chaqueño Palavecino se “amaneció” en el predio de la Bodega Encantada

Un amanecer a puro folclore se reflejó en la cuadragésimo quinta edición de la Serenata a Cafayate, con el Chaqueño Palavecino “haciendo de las suyas”. El romance entre el artista y el público volvió a renovarse en el predio de la Bodega Encantada. Más de cuatro horas de actuación, con una concurrencia que disfrutó a pleno al hombre del Chaco salteño, que en definitiva ya es el “propietario” de los sábados de Serenata.

El cantor subió al escenario alrededor de las 5 de la mañana y se bajó pasadas las 9 de la mañana. Una “artillería” de canciones comprendió su repertorio, y también hubo espacio para sus invitados. Cantores del Chaco salteño compartieron con el artista; también el dúo Alma Chaqueña, su sobrina Marcela Ceballos, Bruno Arias, y el grupo Vira Vira. Las interpretaciones fueron ilustradas por los integrantes del Ballet Palo Santo. En el final, el Chaqueño invitó a bailar a su esposa Bety Robles, quien desplegó su enorme talento en una zamba y en una chacarera.

“Soy un agradecido de Dios por todo lo que me dio ya que nunca soñé con llegar al sitio donde me encuentro ahora”, es la frase constante de éste hombre oriundo del paraje el Rancho El Ñato. Y vaya si son verdades estas palabras, una vez más y con su gran poder de convocatoria, llenó el predio de la Bodega Encantada, y nadie se movió de sus lugares hasta no culminar la perfomance del “hombre imán”.

Así arribó el final de la actuación de éste hombre, que desde hace mucho tiempo selló un pacto con los duendes serenateros.

Haciendo gala de un equilibrio que no se altera ante los logros, aseveró que “soy un total convencido que el éxito de hoy puede no existir mañana, por eso el artista no debe marearse. Cuando uno viene bien de abajo y todo le costó mucho, como en mi caso, saborea mejor las cosas y sostiene mejor el compromiso de saber que uno es un cantor del pueblo y para el pueblo”, sentenció.

El balance de los cafayateños exhibe un saldo totalmente positivo, en cuanto a la asistencia de la gente, y también la perfomance de los artistas en cartelera.

La velada inaugural tuvo como protagonista central al convocante Abel Pintos. Un número cercano a las 8 mil personas asistieron a la cita de apertura.

El viernes se reflejó la noche con menor cantidad de espectadores, con Los Huayra como animadores centrales de la velada.

El premio revelación fue para el grupo tucumano La Llave, mientras la consagración recayó en le destacado bandoneonista Juan Carlos Marín.

Entre los artistas que recibieron la aprobación del público, se puede mencionar a: Canto 4, Polo Román y Salta Trío, Las Voces de Orán y Diableros de Orán, Lautaro D’Amico, Jacinta Condorí, Clavito Riera, Los de Cafayate, entre otros.

Los Huayra

El “Colo” Vasconcellos, en la conferencia de prensa luego de la actuación de Los Huayra, el viernes pasado, afirmó que recién en unos días darán detalles de su futuro. “Por respeto no se dirá nada antes”. De todos ya se sabe que Federico Maldonado está ensayando con este grupo salteño, en reemplazo de Juan Fuentes, quien seguiría su carrera como solista. Habrá que esperar para ver que otro cambio sufrirá este destacado conjunto salteño. Suena muy fuerte que Luis Benavídez seguiría los pasos de Fuentes.