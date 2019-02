Uno a uno, todos los ganadores de los premios Oscar

Sin un presentador fijo por primera vez en 30 años, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas comenzó una nueva entrega de los premios Oscar en el Dolby Theatre, de Los Ángeles, en lo que es una nueva gran noche de la industria cinematográfica de Hollywood. Desde las 17 horas de la costa oeste de Estados Unidos de América, un centenar de estrellas comenzó a inundar la alfombra roja de la ceremonia que premia a lo mejor del cine del 2018, y con el transcurso de los minutos, las redes y medios se hicieron eco de los saludos, looks y declaraciones.

La gala inició con un explosivo show de Queen + Adam Lambert, que interpretaron We Will Rock You y We Are the Champions. Las cámaras tomaron varias veces a Rami Malek, el actor que interpretó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

Los ganadores:

- Regina King "Mejor actriz de reparto" por su interpretación como Sharon en "If Beal Street could talk"

- La producción estadounidense "Free Solo" dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, se llevó el Oscar a "Mejor Documental"

- "Mejor maquillaje y peinado": la producción de "Vice"

- "Mejor diseño de vesutario": "Black Panther"

- "Mejor diseño de producción" fue para "Black Panther"

- El primer Oscar para la favorita "Roma" fue por "Mejor fotografía"