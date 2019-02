La comunidad pide que no desalojen al niño Victoriano

La comunidad de Rosario de la Frontera, se solidarizó con Victoriano Cervera, quien corre peligro de perder su viviendas tras una fallo judicial en contra en una causa laboral.

Victoriano, tiene 19 años y padece una enfermedad denominada leucoencefalopatía, la cual le provocó a la edad de tres años, una discapacidad del cien por cien.

El niño no puede hablar, ni puede mover sus articulaciones, por lo que es trasladado en una silla especial, adaptada a su necesidad. La única forma de comunicación es su mirada dulce; con su expresión, lo dice todo.

Está bajo el cuidado y la tutela de su madre, Rosa Balderrama, la cual es conocida en la ciudad rosarina, y muy apreciada al igual que su hijo.

Por ese motivo, la comunidad de la Ciudad Termal, inmediatamente al enterarse del fallo judicial, se solidarizó con la terrible situación y viralizaron por las redes sociales la situación, para pedir que no desalojen a Victoriano de su casa.

Una verdadera odisea

La madre de Victoriano, expresó a El Tribuno, la odisea que está pasando a raíz de este fallo judicial: "Estoy desesperada, ya que mi hijo no puede quedar en la calle. Esta enfermedad, se despertó cuando él tenía tres años, y fue avanzando de manera progresiva, hoy con 19 años, mi hijo, incluso no puede ni comer de sentado, se ahoga con los alimentos".

"Para alimentar a mi hijo, tengo que ponerlo entre mis brazos, y darle de comer, además son muchas comidas que él, por su condición, no puede ingerir", dijo Balderrama.

Por otro lado, la desesperada madre, aclaró que "luego de quedar viuda, quedé sola con mis dos hijos, y con muchas responsabilidades encima, contraté abogados a lo largo de estos años, pero muchos de ellos, solo sacaron ventaja de mi situación".

"He perdido un juicio laboral, y por más que intenté arreglar la situación con un exempleado de mi marido fallecido, no hubo forma de llegar a un acuerdo", relató.

"Yo entiendo la determinación de la Justicia, y la acepto, lo único que pido, es que me den un tiempo para poder vender la casa que me van a rematar, y así pagar lo que indica la Justicia, solo pido tiempo para vender la casa al precio que corresponde, pero el juez y el señor no quieren esperar, ellos solo quieren el dinero", expresó sollozando.

Por otro lado, la damnificada manifestó: "No tengo adónde ir a vivir, no puedo dejar a mi hijo en la calle, si realmente tuviera el dinero se lo daría a este señor, pero no lo tengo, sumado a esto, son muchos los gastos que tengo por las condiciones que está Victoriano y ya no sé cómo afrontarlos".

Se abrió una luz de esperanza

Luego de la viralización en las redes sociales, horas más tarde, el abogado del demandante, le expresó a la familia de Victoriano, que habría una buena intención de no perjudicar al niño, y arreglar de buena manera, en beneficio para ambas partes, según lo dieron a conocer a El Tribuno.

A raíz de la viralización de la situación de Victoriano, muchas personas, empezaron a indagar sobre la actuación de uno de los últimos abogados de Balderrama.

Las quejas de los rosarinos se hicieron sentir en el grupo de WhasApp denominado “Todos por Victoriano”, creado por la misma comunidad rosarina, y en plena entrevista con El Tribuno, el exabogado, ingresó al grupo y lejos de mostrar un paño de consideración hacia la madre, su exclienta, amenazó a los integrantes de dicho grupo, con iniciar acciones legales si seguían hablando de él.

Esta situación provocó una crisis de nervios en Balderrama, quien rompió en lágrimas en plena entrevista.

¿Qué es la leucoencefalopatía?

La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una inflamación viral en avance de la materia blanca del cerebro. Las personas inmunosuprimidas son más susceptibles a este trastorno. Una evidencia de la enfermedad puede ser la pérdida reciente de la coordinación y debilidad en una persona, seguida por pérdida del lenguaje, problemas visuales y dolores de cabeza.

Los síntomas son pérdida de la coordinación, torpeza. Pérdida de la habilidad del lenguaje. Pérdida de la memoria. Problemas de visión. Debilidad en piernas y brazos que empeora. Cambios de personalidad.