Argentina XV le ganó a EE UU y se encamina al título

El seleccionado alternativo Argentina XV se perfila como firme candidato el título del Américas Champions Rugby tras golear este sábado al bicampeón Estados Unidos, por 45-14, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo.

El partido se llevó a cabo en las instalaciones del club Marabunta de la ciudad de Cipolletti, Río Negro, con un parcial para los argentinos de 21-0.

Con este amplio triunfo y un saldo de siete tries marcados, Argentina XV es el único puntero con diez unidades, mientras que Uruguay es su escolta con dos unidades menos, tras vencer en la previa a Chile por 20-5. Brasil y Canadá cerrarán más tarde la segunda fecha.

Argentina XV derrotó el sábado anterior a Brasil 54-3, mientras que Estados Unidos derrotó a Chile 71-8 y Uruguay venció a Canadá por 20-17.

Las posiciones las encabeza Argentina XV con 10 unidades, Uruguay 8, Estados Unidos 5, Canadá 1, Brasil y Chile 0.

La tercera fecha se disputará el próximo 22 de febrero con los siguientes encuentros: Canadá - Chile, Argentina XV - Uruguay y Estados Unidos - Brasil.

Sintesis

Argentina XV: Santiago Carreras; Matías Osadczuk, Agustín Segura, Lucas Mensa, Julián Domínguez, Martín Elías y Felipe Ezcurra; Nicolás Sbrocco, Lautaro Bavaro (capitán) y Francisco Gorrisen; Franco Molina y Jerónimo Ureta; Lucas Favre, Gaspar Baldunciel y Jerónimo Solveyra. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe. Ingresaron: Santiago Portillo, Santiago García Botta, Benito Ortiz de Rozas, Teo Castiglioni, Axel Zapata, Marco Ciccioli, Facundo Cordero y Gregorio del Prete por Felipe Ezcurra.



Estados Unidos: Bill Magie, Gannon Moore, Bryce Campbell, Paul Lasike, Marcel Brache (capitán), AJ MacGinty, Shaun Davies, Cam Dolan, Hanco Germishuys, John Quill, Nick Civetta, Greg Peterson, Dino Waldren, Joe Taufete'e, Titi Lamositele. Entrenador: Gaary Gold. Ingresaron: James Hilterbrand, Joe Taufete'e, Nate Brakeley, Chance Wenglewski, Ruben de Haas y Dylan Audsley.



Tantos en el primer tiempo: 2' try Carreras convertido por Elías (A), 10' try Favré convertido por Elías (A) y 30' try Baldunciel convertido por Elías (A). Resultado parcial: Argentina XV 21- Estados Unidos 0

Tantos en el segundo tiempo: 7' try Carreras (A), 14' try Ezcurra convertido por Elías (A), 20' try Domínguez convertido por Elías (A), 33' try Bávaro (A), 37' try penal (E) y 40' try Audsley convertido por Maggie (E).

Expulsado en el primer tiempo: 30' Lasike (E).

Amonestados en el segundo tiempo: 9' Mensa (A) y Quill (E) y 37' Ureta (A).

Árbitro: Francisco González (Uruguay).

Cancha: Marabunta.