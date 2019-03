"La falta de sangre en Salta ya es un tema superado"

Luego de que pacientes, que prefieren mantener el anonimato, denunciaran que en algunos hospitales de la ciudad de Salta afirman que no se están logrando realizar cirugías por falta de sangre, desde el Centro Regional de Hemoterapia destacaron que esa es una excusa de sectores del sistema de salud. A lo que agregaron que el sistema suele hacer uso de esta expresión para no decir que "no tienen anestesista, médico o incluso insumos. Se hecha la culpa a lo más simple que es la sangre".

Buscando echar luz sobre estas denuncias, Anne Moller, jefa del área de Promoción del Centro, destacó que si bien se cuenta con el servicio de sangre para los pacientes, se les solicita de igual manera que aporten donantes para la reposición del banco y contar con la atención para todos. "Es muy común ver a los familiares de los pacientes solicitar donantes para su mamá o su nieta, pero cuando se les preguntar si ellos donan, rápidamente te contestan que no. Entonces, hay que ser justos y pensar, sí a mí no me importa donar sangre para mi familiar, por qué tiene que importarle a otro. Ante estas situaciones es que se pide la donación para la reposición y contar con la sangre para todos", expresó la encargada.

La técnica en Hemoterapia destacó que en la actualidad no existe el problema de falta de sangre en Salta, porque ya se cuenta con un registro de donantes de los factores más usados o difíciles de conseguir como el 0 Rh positivo y 0 Rh negativo, además de las campañas de colecta que se hacen en forma diaria.

Moller expresó que si bien cada vez se necesita más sangre y que gracias a las campañas de promoción se está logrando cumplir con los requerimientos. "La población crece y con ellas las necesidades como transplantes, cirugías y accidentes donde se requiere de la donación de sangre", afirmó.

Campaña en el interior

En la actualidad, el Centro de Hemoterapia cuenta con un camión que colecta sangre que recorre el interior de la provincia, facilitando la presencia de los donantes en calidad. Cuando se habla de calidad, se hace referencia a que en muchas ocasiones los familiares y amigos de un paciente internado en Salta, llegaba a donar sangre deshidratado, cansado o mal alimentado, lo que les hacía imposible cumplir con el objetivo.

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta es uno de los pocos del país que además cuenta con los estudios de biología molecular. En este momento lo que se hace en el Centro Regional es cubrir las necesidades de sangre de los hospitales públicos y privados de la ciudad de Salta. Por el momento, el único hospital que tiene banco de sangre no centralizado es el San Bernardo. Los hospitales del interior, de Orán y Tartagal están en camino a ser centralizados, por lo que todavía envían sus muestras para que sean analizadas en Salta. El objetivo de los Centros Regionales es que haya equidad en la calidad de sangre.

Pedidos

El proceso para el pedido de sangre desde los hospitales se hace vía fax, donde se detallan las necesidades. Cada hospital y clínica privada tienen un stock mínimo obligatorio, para garantizar a atención del paciente. La sangre tienen un vencimiento, en el caso de los glóbulos rojos es 45 días y las plaquetas son 5 días. El stock se tiene que renovar, por lo que cuando las fechas se cumplen deben enviar las bolsas con vencimiento y retirar las nuevas. La sangre que se descarta, se calcula es de entre 5% y 7%.

En el caso de tener agendadas cirugías, en las primeras horas de la mañana se reciben los pedidos para estas operaciones programas, se anotan en un cuaderno y se envían los pedidos. Existen casos puntuales como son los hospitales de frontera donde está el foco de zika, dengue y chikungunya, que también solicitan sangre desde Salta, para evitar la proliferación de la enfermedad, ante la duda de la calidad de la sangre.

Desde el Centro explicaron los denominados cobros de sangre que facturan las obras sociales a sus beneficiarios.

Moller destacó que el gasto del traslado desde el Centro Regional hasta que es transfundida en el paciente, es lo que paga la obra social.