Un artículo del New York Times desliga a Maduro de la quema de ayuda humanitaria

El diario estadounidense The New York Times afirma que el incendio de un camión que trasladaba ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia no fue quemado por las fuerzas chavistas sino por una bomba molotov lanzada por un partidario del autoproclamado presidente Juan Guaidó. De esta manera el diario contradijo las versiones oficiales de la Casa Blanca, que le adjudicaron en repetidas oportunidades ese acto de vandalismo a Nicolás Maduro.

El análisis de las imágenes reconstruido por NYT muestra cómo se inició el fuego sobre uno de los vehículos de gran porte cuando un explosivo incendiario casero, lanzado por un manifestante opositor, impactó en parte en efectivos antidisturbios venezolanos y en parte en la carga de ayudas que comenzó a arder. Los incidentes en cuestión se produjeron el 23 de febrero pasado en uno de los puentes que comunican al estado venezolano Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander, donde está la ciudad de Cúcuta.

Las filmaciones

"Grabaciones no publicadas y obtenidas por The New York Times, así como filmaciones que sí se difundieron —incluidas tomas compartidas por el gobierno colombiano, que ha culpado a Maduro del incendio—, permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido. Esta sugiere que un cóctel molotov lanzado por un manifestante en contra del gobierno es el causante más probable del incendio", dice el artículo.

"En algún momento, una bomba casera hecha con una botella fue lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban un puente que conecta a Colombia y Venezuela para impedir que los camiones con la ayuda pudieran cruzar", es la explicación del NYT. "Pero el trapo usado para que estallara la mezcla del coctel se separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión. Unos segundos después la grabación muestra a ese camión en llamas. El mismo manifestante es visible en otro video, unos veinte minutos antes de lo sucedido, impactando otro camión con un coctel Molotov, sin que ese vehículo se quemara".

Manipulación del video

El video del presunto vandalismo de los efectivos de Maduro fue difundido por el gobierno colombiano y el New York Times pudo precisar con exactitud cómo fue retocado digitalmente para cambiar los hechos. En la versión colombiana fueron cortados 13 minutos de filmación, afirmó el NYT, y manipulado el resto para inducir la suposición del incendio como una acción de las fuerzas de Maduro.

Según el NYT, "la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), principal proveedor de la ayuda que estaba en el puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación". "Un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no medicamentos.

El cargamento

Videos revisados por el Times muestran que algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene, que, según lo que los estadounidenses identificaron en sus listas, tenían suministros como jabón y pasta dental".

"Hoy el mundo vio la peor cara de la dictadura venezolana", escribió por Twitter Guaidó tras ese día en medio de operativo mediático internacional que cubría el arribo de la ayuda humanitaria.

"Esbirros enmascarados, civiles asesinados por munición real, y el incendio de camiones llevando comida y medicinas desesperadamente necesitadas. Esto ha sido la respuesta de Nicolás Maduro a los esfuerzos pacíficos para ayudar a los venezolanos", escribió, por su parte, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, escribió que el “tirano en Caracas bailó” mientras sus secuaces “quemaban comida y medicinas”.

En su mensaje emitido en directo por televisión, ese 23 de febrero, el presidente Maduro arremetió contra su par de Colombia: "Eres el diablo Iván Duque, eres el diablo, y te secarás por meterte con Venezuela, vade retro satanás, fuera de aquí diablo".

Fuente: Perfil