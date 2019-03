Tata Yofre, duro con Olmedo

Juan Bautista "Tata" Yofre consideró que el diputado nacional Alfredo Olmedo llega a las elecciones provinciales como un candidato "devaluado". El escritor, que había sido contratado por el legislador como jefe de campaña, cuestionó la manera en que se bajó de su postulación a la presidencia, sin comunicarlo formalmente a las personas que lo estaban apoyando a nivel nacional.

Consultado sobre la decisión del empresario sojero de abandonar la carrera presidencial a la que se había lanzado y postularse a la gobernación de Salta, Yofre opinó: "Creo que el que llega a Salta es un Olmedo sin partido y devaluado".

"Lo que le puedo decir a Olmedo, sin ánimo de crítica, es que él debió haber llamado a la gente que tenía comprometida en la provincia de Buenos Aires y en otros lados para decirles "señores, me he bajado'. Eso hace una persona de bien".

Aclaró que el empresario solo informó por medio de mensajes en las redes sociales que desistía de su aspiración presidencial.

Yofre, exjefe de la SIDE, dijo que Olmedo lo llamó para manejarle la campaña, pero hacía "lo que se le daba la gana".

"Por ejemplo, en la cuestión formal, yo estaba harto de verlo con la campera amarilla. Se tornaba hasta sucia por televisión", señaló.

El escritor y periodista también se refirió a por qué Olmedo anunció públicamente en enero que lo había elegido como su candidato a vicepresidente, pero luego él salió a aclarar que no sería su compañero de fórmula.

"Le expliqué que yo no quería ser vicepresidente, por varias razones. Soy un tipo grande. La Argentina necesita a una persona joven en la vicepresidencia. No me voy a pasar hasta las cuatro de la mañana discutiendo cuestiones de leyes. Me he vuelto un hombre de casa. Tengo 18 años de casado. No estoy para abandonar a mi mujer. No quiero ser vicepresidente. Hubiera sido un alto honor hace años atrás, no ahora", explicó Yofre.