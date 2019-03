Por qué Facebook no pudo evitar transmitir en vivo la masacre de Nueva Zelanda

Las redes sociales luchan para evitar la difusión del espeluznante episodio en el que murieron decenas de personas.

Brenton Tarrant, de 28 años, el joven australiano señalado como el supuesto autor material de la masacre en la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, decidió transmitir en vivo su raid de odio y xenofobia a través de Facebook. La emisión duró 17 minutos y no tuvo ningún tipo de filtro que bloqueara su difusión a través de la red social de Mark Zuckerberg.

Las imágenes horribles muestran al terrorista portando varias armas, incluyendo una escopeta y un rifle semiautomático, antes de que ingrese a la mezquita para comenzar con la masacre. Para colmo, el plano subjetivo, en primer persona, no hace más que relacionarlo con el que usualmente emplean los videojuegos de disparos Call of Duty, Battlefield, Far Cry o Counter Strike. Todo ese combo hace que la escena tenga una crudeza indescriptible.

La policía de Nueva Zelanda fue quien alertó de inmediato a la red social sobre el contenido de la transmisión en vivo poco después de que comenzara. Tras el aviso, no solo fue eliminado el video, si no que también las cuentas del terrorista Brenton Tarrant de Facebook e Instagram. Lo mismo sucedió en YouTube y Twitter, por citar otras redes sociales.

"También estamos eliminando cualquier elogio o apoyo para el crimen y el tirador o probables tiradores tan pronto como estemos conscientes. Continuaremos trabajando directamente con la policía de Nueva Zelanda a medida que su respuesta e investigación continúen ", señaló la jefa de Facebook en Australia y Nueva Zelanda, Mia Garlick, en un comunicado oficial.

Por su parte, Twitter dijo que suspendió una cuenta relacionada con el tiroteo y está trabajando para eliminar el video de su plataforma, de acuerdo con declaraciones de un portavoz de la compañía a CNN.

YouTube, que es propiedad de Google, aseguró que elimina de su plataforma de videos “contenido impactante, violento y gráfico” tan pronto como se le informa.

Sin embargo, la masacre en la mezquita de Christchurch no es el primer episodio que se difunde sin ser detectado por las herramientas de inteligencia artificial y los moderadores humanos de Facebook.