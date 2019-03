Nuevo régimen: los bagayeros pagarán 70% de impuestos

Hay silencios que se escuchan desde la frontera y abruman. La nueva regulación para pasar mercadería desde y hacia Bolivia entrará en vigencia el 1 de abril, de acuerdo a la resolución nacional 4.430/2019 publicada en el Boletín Oficial, luego del acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el salteño recientemente. Sin embargo, ni un solo bagayero se acercó todavía a las oficinas de la aduana a inscribirse con aspiraciones de microimportador. Es que si bien el nuevo Régimen Simplificado busca brindar a los bagayeros un marco laboral legalizado, los tributos que deberán pagar son altísimos, agravado con la suba del dólar, que convierte a los países limítrofes en poco convenientes para ir de compras.

Con el Régimen Simplificado, el nuevo microimportador deberá pagar el derecho de importación que ronda entre el 20 y 35% de la mercadería importada; además, pagará el 21% de IVA general y el 20% de IVA adicional; también el 6% de impuesto a las ganancias (declaración jurada) y los siempre vigentes ingresos brutos. Así, cada exbagayero podrá pasar diariamente mercaderías por un valor de 500 dólares pagando tributos por más del 70%, es decir 350 dólares mínimos, necesitando contar con 850 dólares o más para no sucumbir ante el intento de pasar la mercadería comprada y que llegue a destino. No se permitirá el paso de mercadería usada, solo nueva sin reacondicionar y sin marcas, para evitar fraudes.

Con el anhelo de trabajar legalmente y llevar el pan a la casa, estos trabajadores de a pie, que son miles, se sienten contrariados con la nueva normativa, que los ordenaría por un lado, pero por otro sienten que trabajarán para un nuevo patrón: el Estado, al que dejarán casi toda su ganancia.

Y no es todo lo que se les pedirá a estos transportistas de mercaderías sobre las espaldas. Para incribirse no deberán tener antecedentes penales con sentencia firme en la Policía provincial ni Federal; no deberán registrar infracciones aduaneras y si figuran en el Registro Nacional de Reincidencia quedarán afuera del nuevo régimen. Además, deberán inscribirse para exportar siendo comerciante de algún rubro. Debe figurar como responsable inscripto; tener un seguro de caución de $30 mil; cuenta bancaria para pagar tributos o impuestos. Además deben ser argentinos y residir permanentemente en Orán.

El Régimen Simplificado se aplicará solo a las localidades de Aguas Blancas y Orán, no pudiendo ingresar nadie de otras localidades, ya que comprende el Transito Vecinal Fronterizo (TVF) que es hasta 50 km desde la frontera.

Consultados algunos bagayeros, dijeron estar en alerta por la adhesión al nuevo régimen, ya que económicamente resulta cada vez más difícil trabajar en la frontera con mercadería para la venta. Cintia P., trabajadora de un playón de carga y descarga, dijo: "Nosotros ayudamos a pasar la mercadería, la cuidamos, pero los que compran están muy perjudicados por el precio del dólar y los impuestos que deben pagar ahora, no me imagino lo que será con el régimen, porque todo gasto debe trasladarse al precio de los productos y nadie puede comprar cosas caras. En realidad no le conviene a nadie ir a comprar a Bolivia y eso nos perjudica a todos".

José Suárez, otro trabajador de playón, dijo: "Estamos trabajando bien ahora, espero que las nuevas reglas no empeoren todo. Hay rumores de que van a sacar el puesto 28 de Gendarmería y eso nos preocupa porque acá se necesita más control, no menos".

Por su parte, el despachante de aduana y comercio exterior, Ulises Curá, en diálogo con La Diez de Orán, aclaró que el Régimen Simplificado de Importaciones data de 2010 y para todos los pasos fronterizos del país, no solo Aguas Blancas. Dijo que es un régimen que está pensado para cualquier persona que cumpla con los requisitos: "Debe ser responsable inscripto, por lo que AFIP exige solvencia económica, y si no la posee deberá presentar una garantía o un seguro de caución. Certificado de antecedentes y una conducta fiscal correcta para poder ejercer como importador o exportador".

Curá agregó que el régimen le costará al importador al menos un 70% más en impuestos: "El Régimen Simplificado habla de importar 12 mil dólares mensuales, lo único nuevo es que ahora desglosaron el monto en 500 dólares en 24 pasadas, pero tendrán que pagar casi 500 dólares mas en impuestos". "Es un sistema interesante, puede ser una solución pero requiere mucho trabajo y organización, aunque seguramente quedará mucha gente en el camino", sostuvo.