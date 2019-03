El terrorista australiano dijo que un movimiento supremacista podría surgir desde Argentina

Brenton Tarrant, el australiano responsable de la masacre que conmovió a Nueva Zelanda y el mundo, habría visitado Argentina y sostuvo que este era uno de los países donde podría surgir un movimiento contra lo que denomina como el “genocidio blanco”.

Según The New York Times, Tarrant visitó el país como parte de sus viajes que incluyeron a Europa, Corea del Norte y otros países. Desde la Dirección de Migraciones indicaron que "no existe ningún registro de que haya ingresado a la Argentina", pero las menciones que hace al país muestran que existe alguna relación y no faltan casos de individuos que ingresaron con pasaportes adulterados. Por ejemplo, ayer se detectaron dos iraníes que ingresaron con pasaportes falsos de Israel.

Este nexo con el país ya fue identificado por autoridades del Ministerio de Seguridad y, aunque hay un fuerte hermetismo, se está avanzando en las averiguaciones, pesquisas y contactos con fuentes del exterior que son norma en este tipo de casos.

En un texto difundido por el criminal australiano de 28 años, tras cometer el atentado en la ciudad neozelandesa de Christchurch, menciona en dos oportunidades a la Argentina. Primero para indicar que incluso países alejados no serán un refugio si estalla el “genocidio blanco” y, más adelante, lo menciona como uno de los lugares donde podría surgir una resistencia en línea con sus ideas neonazis y supremacistas.

Presunto paso por el país

No está claro aún si su presunto paso por la Argentina fue antes o después de que se radicalizara. Un punto que será sin duda de interés para las autoridades argentinas es saber si tomó contacto con grupos neonazis locales. En su manifiesto, Tarrant asegura que “no es miembro directo de ningún grupo u organización” pero donó “a varios grupos nacionalistas” e interactuó “con muchos más”, Medios de Australia y Nueva Zelanda afirman que el terrorista supremacista mantuvo fuertes vínculos con grupos alrededor del mundo por medio de páginas donde usuarios anónimos comparten su odio y xenofobia.

En su manifiesto, divulgado por él mismo luego de transmitir por Facebook live la masacre, habla de un “genocidio blanco” por la tasa de natalidad diferencial de poblaciones no europeas y la inmigración a países desarrollados. El nombre del manifiesto es “El Gran Reemplazo”, referencia a una teoría popular entre extremistas supremacistas de diversos países pero que caló especialmente en Francia.

Fuente: Perfil